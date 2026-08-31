Niemcy mają za sobą rekordowo gorące lato
„Zjawiska ekstremalne były tego lata wyjątkowe. Fala upałów pod koniec czerwca osiągnęła pod względem skali i skutków rozmiary, jakich dotąd w Niemczech nie obserwowano” – podano w opublikowanym w poniedziałek bilansie.
W wielu miejscach w Niemczech temperatury przekroczyły pod koniec czerwca 40 stopni Celsjusza.
DWD wskazała na związek ekstremalnych temperatur ze zmianą klimatu. Z analizy przeprowadzonej przez służbę meteorologiczną wynika, że bez antropogenicznej zmiany klimatu fala upałów o takiej skali byłaby statystycznie niemożliwa.
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Lato w Niemczech było również bardzo suche, zwłaszcza na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Długotrwały brak opadów doprowadził m.in. do dużego spadku poziomu Renu, co utrudniało żeglugę towarową. DWD oceniła ponadto, że lato 2026 znajdzie się wśród najbardziej słonecznych od początku prowadzenia takich pomiarów.
Upalne lato 2026 w Europie
Ekstremalne lato miało też inne poważne konsekwencje. Według szacunków Instytutu Roberta Kocha (RKI), do połowy sierpnia tego roku w Niemczech z powodu upałów zmarło około 15,8 tys. osób. RKI zastrzegł przy tym, że jego dane są ostrożnymi szacunkami i rzeczywista liczba ofiar wysokich temperatur jest zapewne większa.
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