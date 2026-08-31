Rosja i Izrael rozpowszechniały dezinformację związaną z masowym napływem migrantów do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej – oświadczył w poniedziałek premier Hiszpanii Pedro Sanchez, powołując się na ustalenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ).

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Sanchez zapewnił, że jego kraj „kontynuuje dochodzenie” w sprawie przyczyn nagłego napływu migrantów, którzy przybyli do Ceuty miesiąc temu.

Bilans kryzysu migracyjnego w Ceucie

Pod koniec lipca około 70 tys. migrantów przekroczyło granicę między Marokiem a hiszpańską Ceutą. Jak przekazał Sanchez, cytowany przez agencję AFP, większość z nich wkrótce opuściła eksklawę, jednak nadal przebywa tam około 5 tys. osób, w tym około 1200 nieletnich bez opieki. Według władz lokalnych, w Ceucie pozostaje około 10 tys. migrantów.

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Hiszpański dziennik „El Mundo” dodał, że Sanchez wykluczył możliwość przeniesienia któregokolwiek z migrantów przebywających obecnie w Ceucie do Hiszpanii kontynentalnej.

Dezinformacja ws. kryzysu migracyjnego w Ceucie

Jak przekazała AFP, według oficjalnych danych podczas przeprawy zginęło co najmniej 91 osób, w tym 80 po stronie Hiszpanii, a 11 – po stronie Maroka. Marokańskie organizacje pozarządowe podają natomiast, że liczba ofiar śmiertelnych wynosi co najmniej 141.

Po 30 i 31 lipca w sieciach społecznościowych pojawiły się plotki i dezinformacje związane zarówno z Rosją, jak i Izraelem, a także z międzynarodową skrajną prawicą, która wykorzystuje migrację nie tylko do atakowania Hiszpanii, ale także do atakowania i dzielenia Europy – oświadczył hiszpański premier.

Relacje Hiszpania–Maroko po kryzysie migracyjnym w Ceucie

Sanchez wykluczył jednocześnie odpowiedzialność władz Maroka za wywołanie kryzysu. Jak podkreślił, żadna ze służb wywiadowczych współpracujących z hiszpańskim rządem nie wskazała na udział Rabatu w tych wydarzeniach.

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– Musimy mieć świadomość, że kryzys ten można rozwiązać jedynie poprzez współpracę, a nie brak zaufania do Maroka – oznajmił premier. Zapowiedział jednocześnie, że władze w Madrycie przeznaczą dodatkową sumę 168 mln euro dla Ceuty na walkę z kryzysem i jego skutkami gospodarczymi.