Z oficjalnych dokumentów wynika, że trzy loty deportacyjne zorganizowane przez służbę imigracyjną i celną (ICE) przetransportowały dziesiątki ludzi wydalonych z USA m.in. do Burundi, Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Gwinei Równikowej oraz Eswatini. Żadna z deportowanych osób nie pochodziła z kraju, do którego została skierowana.

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Oprócz Afgańczyków, Kubańczyków i Nikaraguańczyków na pokładach samolotów ICE w ciągu dziesięciu dni znajdowali się deportowani pochodzący z Iranu, Nepalu, Turcji i Wenezueli, a także zatrzymani obywatele państw afrykańskich.

Deportacje z USA. Stany Zjednoczone wysyłają ludzi m.in. do Afryki

Ujawnione po raz pierwszy dokumenty federalne rzucają światło na nasilającą się kampanię administracji Trumpa, polegającą na wykorzystywaniu porozumień o deportacji do państw trzecich – zwraca uwagę CBS News.

Na przyjmowanie osób deportowanych z USA zgodziło się ponad 30 państw z różnych rejonów świata, w tym z Ameryki Łacińskiej (m.in. Kostaryka, Panama czy Paragwaj). Coraz więcej państw afrykańskich zawiera z administracją Trumpa umowy dotyczące deportacji do państw trzecich. Znajdują się w tym gronie m.in. Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga czy Sudan Południowy, nękane konfliktami zbrojnymi, niestabilnością polityczną i łamaniem praw człowieka.

Flaga Liberii na balkonie budynku, w którym prawdopodobnie przebywają deportowani ze Stanów Zjednoczonych. Marshall, nadmorskie miasteczko w pobliżu lotniska Monrovia-Roberts w Liberii, 20 sierpnia 2026 r. Foto: REUTERS/Carielle Doe

Państwa takie jak Eswatini, Republika Środkowoafrykańska i Liberia przyjęły osoby zatrzymane w Ameryce Łacińskiej, Europie i Azji. Niektóre osoby deportowane do Afryki przez administrację Trumpa – w tym wysłane do Eswatini i Sudanu Południowego – mają na koncie nie tylko naruszenia przepisów imigracyjnych, ale także wyroki za przestępstwa kryminalne. Władze tych krajów więziły już deportowanych, którzy w USA zostali skazani za poważne przestępstwa z użyciem przemocy.

Wielu deportowanych do innych państw nie ma zarejestrowanej przeszłości kryminalnej poza nielegalnym wjazdem do USA lub brakiem dokumentów uprawniających do legalnego pobytu.