W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Berlin zaostrza kurs wobec Rosji

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przygotowuje się do zdecydowanego zwiększenia presji na Rosję. Według informacji Politico zaostrzenie kursu Berlina ma związek m.in. z incydentem na lotnisku w Lipsku, gdzie w sierpniu znaleziono drona z materiałami wybuchowymi. Według informacji „Wall Street Journal” urządzenie miało zostać umieszczone przez Rosjan w pobliżu ukraińskiego wojskowego samolotu transportowego. Niemcy rozważają bezpośrednie działania wobec rosyjskich podmiotów oraz zwiększenie dostaw broni dla Ukrainy. Zaostrzenie stanowiska Berlina zbiega się z pracami nad kolejnym pakietem sankcji przeciwko Rosji i powrotem dyskusji o wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów. Jeśli wszystkie państwa UE poprą bardziej zdecydowany kurs, jesienią presja gospodarcza na Kreml może wyraźnie wzrosnąć.

„Cyberpiątka” Gawkowskiego ma uszczelnić ochronę danych

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało pięciopunktowy program zmian mających poprawić ochronę danych osobowych, szczególnie w sektorze medycznym. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, jednym z najważniejszych założeń jest dopuszczenie do systemu wyłącznie certyfikowanych podmiotów oraz wykorzystanie aplikacji mObywatel i mojeIKP. „Cyberpiątka” Gawkowskiego zakłada również obowiązek przekazywania informacji o naruszeniach danych do NASK oraz informowanie pacjentów o świadczeniach medycznych za pośrednictwem mObywatela i mojeIKP. Ma to ograniczyć próby wyłudzania świadczeń i recept przy wykorzystaniu cudzych danych. Rząd chce, aby nowe rozwiązania zostały uchwalone jeszcze w tym roku.

USA przejmują kontrolę nad wenezuelską ropą

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone zawarły z Wenezuelą porozumienie dotyczące objęcia większościowej kontroli nad potwierdzonymi rezerwami ropy naftowej tego kraju. Ich wielkość szacowana jest na około 65 mld baryłek. Sekretarz stanu Marco Rubio przekazał, że w zamian za dostęp do złóż amerykańskie koncerny zainwestują w Wenezueli 100 mld dol.. Szczegóły inwestycji nie zostały jednak przedstawione. Porozumienie może mieć istotne znaczenie dla światowego rynku ropy i polityki energetycznej USA.

Budżet Polski na 2027 r. już na stole

Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na 2027 r.. Dochody państwa mają wynieść 695 mld zł, czyli o 68,4 mld zł więcej niż przewidywane wykonanie budżetu w 2026 r.. Wydatki zaplanowano na poziomie 977,6 mld zł, a deficyt ma sięgnąć 282 mld zł. Największe kwoty mają zostać przeznaczone na ochronę zdrowia – 274,1 mld zł – oraz obronę narodową, na którą trafi blisko 200 mld zł.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.