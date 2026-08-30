Sześć z siedmiu firm tworzących tzw. wspaniałą siódemkę - czyli Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta i Tesla - pozytywnie zaskoczyło zyskiem na akcję (EPS).

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Największy skok od ponad pięciu lat

Jak pisze FactSet, spółki z listy „Magnificent 7” odnotowały wzrost zysków o 118,5 proc. w drugim kwartale, co stanowi najwyższe tempo wzrostu osiągnięte przez te spółki od co najmniej czwartego kwartału 2020 roku, kiedy Tesla dołączyła do indeksu S&P 500.

Łączny wskaźnik wzrostu zysków pozostałych 493 spółek z indeksu S&P 500 w drugim kwartale wyniósł 31,8 proc., co stanowi najwyższe tempo wzrostu zysków od czwartego kwartału 2021 roku; wówczas było to 32,4 proc.

Pięć spółek, które najbardziej przyczyniły się do wzrostu zysków indeksu S&P 500 w drugim kwartale 2026 roku to: Alphabet, Amazon.com, Micron Technology, Nvidia i Chevron. Trzy z tych pięciu spółek należą do listy tzw. wspaniałej siódemki.

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Bez Alphabetu i Amazona sporo skromniej

Zarówno Alphabet, jak i Amazon.com miały znaczny wzrost pozostałych dochodów w drugim kwartale dzięki zyskom z inwestycji, które zostały uwzględnione w ich zyskach na akcję (EPS).

Rzeczywisty zysk na akcję dla Alphabet za drugi kwartał uwzględniał zysk w wysokości 98 mld dol. w pozostałych dochodach, głównie z tytułu niezrealizowanych zysków netto z papierów wartościowych, podczas gdy rzeczywisty zysk na akcję dla Amazon.com za drugi kwartał uwzględniał zysk w wysokości 53,4 mld dol. w pozostałych dochodach, przede wszystkim z tytułu inwestycji w Anthropic.

Z wyłączeniem firm Alphabet i Amazon.com, wskaźnik wzrostu zysków spółek „siedmiu wspaniałych” spada do 43,2 proc. z 118,5 proc., a odsetek niespodzianek w zyskach spółek z tego zestawienia w drugim kwartale spada do 4,4 proc. z 66,2 proc.

Analitycy ankietowani przez FactSet spodziewają się, że pozostałe 493 spółki z indeksu S&P 500 odnotują wyższy wzrost zysków w czwartym kwartale 2026 r., niż spółki z listy tzw. wspaniałej siódemki i będzie to 26,8 proc. w porównaniu z 23,2 proc.