Od piątkowej nocy 28 sierpnia co pięć minut dziesiątki rosyjskich użytkowników zgłaszały niedostępność zasobów Wikipedii – wynika z danych Downdetector i Sboy.rf. Portal kod.ru informuje, że Wikipedia jest niedostępna dla rosyjskich użytkowników bez VPN.

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Wikipedia blokowana w Rosji. 27 mld odsłon miesięcznie

Michaił Klimariew, prezes Internet Defense Society, powołując się na dane OONI, zauważa, że dostępność Wikipedii spadła do około 50 proc. Podkreśla jednak, że dane są niepełne i trudne do potwierdzenia, dlatego nie można na ich podstawie wyciągać jednoznacznych wniosków. Według innych danych wskaźnik anomalii podczas łączenia się z rosyjskojęzyczną Wikipedią o godz. 9 czasu moskiewskiego sięgał 100 proc., podczas gdy w przypadku Wikipedii anglojęzycznej wynosił 75 proc.

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Klimariew konkluduje, że Wikipedia wydaje się być blokowana w Rosji. Podkreśla, że ta internetowa encyklopedia, której strony są czytane na całym świecie około 27 miliardów razy miesięcznie, pozostawała dotąd prawdopodobnie jedynym dużym zasobem internetowym, który nie został jeszcze zablokowany przez Kreml. Na razie reżim milczy. Nie ogłoszono żadnych oficjalnych ograniczeń dotyczących Wikipedii.

Po napaści Rosji na Ukrainę rosyjski regulator rynku, Roskomnadzor, wielokrotnie groził zablokowaniem Wikipedii, a następnie nakazał oznaczanie jej w wynikach wyszukiwania jako „strony naruszającej rosyjskie prawo”. Publiczne ataki na Wikipedię były również głośne w rosyjskim parlamencie.

Ruviki – rosyjska alternatywa dla Wikipedii

Nina Ostanina, przewodnicząca komitetu ds. ochrony rodziny niższej izby rosyjskiego parlamentu, czyli Dumy, oskarżyła Wikipedię o „wrogą interpretację wydarzeń historycznych (w Rosji – red.)”, „zniekształcanie prawdy” i sprzeciwianie się „tradycyjnym wartościom duchowym”. Oleg Matwieczow, wiceprzewodniczący komitetu ds. polityki informacyjnej, nawoływał do całkowitego zablokowania Wikipedii w Rosji. Nazwał ten zasób „bronią w wojnie informacyjnej”. Anton Gorełkin, inny rosyjski deputowany, powiedział, że Wikipedia może zostać zablokowana z powodu artykułu o usługach VPN, które pomagają omijać blokady.

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Walery Fadiejew, przewodniczący putinowskiej Rady Praw Człowieka (!), również wezwał do zablokowania dostępu do internetowej encyklopedii. Podkreślił, że władze muszą stworzyć krajową alternatywę „jak najszybciej”. Wypróbowanym rosyjskim sposobem jest kopiowanie zachodnich portali i dostosowywanie ich do własnych potrzeb.

Jedną z takich alternatyw jest portal Ruviki, który skopiował około 2 milionów artykułów z Wikipedii i uzupełnił je o jedynie słuszne treści. Otrzymał około 2 mld rubli inwestycji rządowych, ale firma będąca właścicielem projektu nadal ponosi straty. O czym to świadczy? Wielu Rosjan zdaje sobie sprawę z propagandowego charakteru rosyjskiej wersji Wikipedii i stara się korzystać z dostępu do wolnego internetu, nawet ryzykując kary i procesy sądowe za korzystanie z bramki VPN.

W grudniu 2023 roku organizacja non-profit Wikimedia RU, która wspierała rosyjskojęzyczną Wikipedię, ogłosiła zakończenie działalności z powodu bezpośrednich gróźb i nacisków na dyrektora projektu. Amerykańska Fundacja Wikimedia, będąca właścicielem internetowej encyklopedii, była przez rosyjskie sądy regularnie karana grzywnami za nieusuwanie informacji zakazanych w Rosji.

Ponieważ te siłowe naciski nie przyniosły oczekiwanych przez reżim rezultatów, władze postanowiły ostatecznie odciąć obywatelom dostęp do ostatniego zasobu wolnego świata.