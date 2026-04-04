Rosyjski dyktator już podjął decyzję o odcięciu Rosjan od ostatniego dostępnego komunikatora zewnętrznego. Telegram zostanie zablokowany na początku kwietnia i jak ustaliła gazeta RBK, jest to decyzja ostateczna.
„Witamy ponownie w Cyfrowym Ruchu Oporu, moi rosyjscy bracia i siostry. Cały naród jest teraz zmobilizowany, aby obejść te absurdalne ograniczenia. Tysiące ludzi tworzą sieci VPN i serwery proxy. My ze swojej strony będziemy nadal pracować, aby utrudnić wykrywanie i blokowanie ruchu w Telegramie” – napisał w sobotę Paweł Durow.
Dodał, że „Iran zakazał Telegramu lata temu, co przyniosło podobny skutek jak w Rosji. Rząd liczył na masową adopcję swoich aplikacji do śledzenia wiadomości, ale zamiast tego masowo wprowadzono VPN-y. Teraz do 50 milionów członków Cyfrowego Ruchu Oporu w Iranie dołączyło ponad 50 milionów w Rosji”.
Według posiadanych przez Telegram danych około 65 milionów Rosjan codziennie korzysta z Telegramu przez VPN, a ponad 50 milionów wysyła tak wiadomości. VPN – Virtual Private Network (wirtualna sieć prywatna) tworzy bezpieczny, szyfrowany „tunel” między urządzeniem (telefonem, komputerem) a internetem. Maskuje adres IP i lokalizację, zapewniając anonimowość, ochronę danych oraz umożliwia omijanie blokad stosowanych w danym kraju.
Pierwszym ciosem dla nowego rządu będzie brak funduszy w kasie państwa. Rząd Viktora Orbána do lutego skonsumował połowę założonego na cały rok def...
To narzędzie idealnie nadaje się do sytuacji w putinowskiej Rosji, gdzie na polecenie rosyjskiej bezpieki (FSB) Roskomnadzor (państwowa inspekcja telekomunikacyjna) zablokowała już obywatelom dostęp do większości zachodnich komunikatorów i stron. A putinowskie prawo, podobnie jak podczas stalinowskiego terroru, wymusza dostęp organów siłowych do wszystkich sfer życia obywateli federacji – danych, korespondencji i stanu kont.
Jednak już wiadomo, że zastosowanie blokady wobec Telegramu może spowodować awarię rosyjskiej sieci na niespotykaną skalę, czego przedsmak Rosjanie mieli w piątek 3 kwietnia. Największa od początku wojny awaria sparaliżowała usługi największych banków i System Szybszych Płatności (FPS), nie działały strony instytucji państwowych, ludzie nie mogli wejść do metra ani zapłacić tam za bilety.
Awaria dotknęła m.in. usługi Sbierbanku, banku VTB, Alfa-Bank, T-Bank i Ozon Bank, zgodnie z danymi Downdetector i Sboy.rf. Użytkownicy zgłaszali, że oprócz płatności i przelewów pieniężnych, ich aplikacja i płatności kartą w sklepach nie działały, a także nie mogli wypłacać pieniędzy z bankomatów ani w sklepach stacjonarnych. Większość skarg pochodziła z Moskwy i obwodu moskiewskiego, a także z Petersburga i innych miast.
Nie był to jednak atak hakerski. Według źródeł „Forbesa” z branży cyberbezpieczeństwa i telekomunikacyjnej, system blokad stosowany przez rosyjskie władze nie jest w stanie poradzić sobie z „licznymi regułami blokowania i zawodzi pod obciążeniem”.
Rosja wszczęła postępowanie karne przeciwko założycielowi komunikatora Telegram, Pawłowi Durowowi, pod zarzutem „wspierania działalności terrorysty...
„Awaria na taką skalę może być efektem ubocznym blokad internetu w Rosji, ponieważ są one już tak powszechne, że stale występują poważne błędy, a łączność sieciowa stale się pogarsza” – zauważył ekspert techniczny z RKS Global dla magazynu Forbes. Wyjaśnił, że problemy, z którymi borykają się banki, wynikają z braku możliwości połączenia sprzętu z serwerami.
„To z kolei może być spowodowane awarią lub blokadą” – wyjaśnił. Opozycyjny portal „Masz” poinformował, że według wstępnych danych, przerwa w działaniu RuNetu (rosyjskiego internetu) mogła być spowodowana zablokowaniem adresów IP używanych w infrastrukturze bankowej.
Do awarii doszło w związku z planowanym przez rząd całkowitym zablokowaniem Telegramu i zaostrzeniem działań przeciwko sieciom VPN. Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego Rosji rozpoczęło współpracę z dużymi rosyjskimi firmami w celu zwalczania korzystania z sieci VPN przez Rosjan.
W marcu źródła „Forbesa” wśród operatorów telekomunikacyjnych poinformowały, że reżim nie dysponuje już wystarczającą „przepustowością”, aby obsłużyć ruch RuNetu i zablokować wszystkie zasoby zakazane przez Kreml. Efektem tej nieporadności jest to, że niektóre zablokowane strony internetowe stały się ponownie dostępne w Rosji.
