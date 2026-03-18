Pod znakiem zapytania stoi los osób pracujących zdalnie, które są teraz skazane na internet domowy – jeszcze wolniejszy, bardziej cenzurowany i ograniczany. W poniedziałek z Petersburga, Jekaterynburga, Samary i z kilku innych miast kraju docierały informacje o drastycznym spowolnieniu internetu kablowego. Szybkimi krokami wdrażana jest tak zwana „biała lista” dozwolonych przez władze portali, sieci społecznościowych i komunikatorów. Wszystkie zachodnie serwisy są blokowane albo spowalniane w ten sposób, że ich użytkowanie staje się problematyczne. Od weekendu sypią się skargi (publikowane na portalach rosyjskich monitorujących ruch w sieci) użytkowników Telegramu i wiele wskazuje na to, że władze już rozpoczęły blokadę popularnego w Rosji serwisu. Wcześniej z przecieków medialnych wynikało, że może to nastąpić 1 kwietnia, ale z doniesień rosyjskich mediów wynika, że ponad 80 proc. użytkowników ma problem z wejściem do aplikacji.

Wszystkie instytucje państwowe pospiesznie zaczynają instalować komunikator Max i narzucać go obywatelom. Docelowo ma urosnąć do rangi „aplikacji do wszystkiego” na wzór chińskiego WeChata. Rosja już dawno przeszła od deklaracji do współpracy w tym zakresie z Państwem Środka. Tylko w listopadzie premier Rosji Michaił Miszustin podpisał w Pekinie 15 dokumentów dotyczących m.in. wspólnego tworzenia technologii i współpracy w dziedzinie AI. Nie jest tajemnicą, że chodzi o finalizację realizowanego od lat programu „suwerennego internetu” w Rosji.

Cenzura proponuje Rosjanom „białą listę” portali i serwisów. Do czego przygotowuje się Władimir Putin?

Dlaczego akurat teraz Władimir Putin przyspiesza proces odcinania Rosjan od globalnej sieci? Kreml tłumaczy to względami bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas ukraińskich ataków dronowych.

Rzeczywistych powodów może być znacznie więcej. We wrześniu odbędą się wybory do Dumy, które dla reżimu Putina zawsze są okresem wzmożonej aktywności zarówno opozycji demokratycznej, jak i kłócących się między sobą przedstawicieli sterowanych frakcji w parlamencie. Podczas poprzednich wyborów jesienią 2021 r., które odbywały się jeszcze przed inwazją na Ukrainę, doszło do protestu komunistów (również tych zasiadających w Dumie), którzy oskarżali władze o fałszerstwa i domagali się unieważnienia wyników elektronicznego głosowania w Moskwie. Z jednej strony, po latach wojennej cenzury, morderstwie Aleksieja Nawalnego i wypchnięciu z kraju lub aresztowaniu niemal wszystkich czołowych opozycjonistów, Putin może spać spokojnie, ale nigdy nie zapomni protestów na Placu Błotnym w Moskwie na przełomie 2011 i 2012 r., które również wybuchły z powodu wyborów do Dumy.