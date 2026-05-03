Drony światłowodowe zapewniają operatorowi obraz w wysokiej rozdzielczości, nie emitując przy tym sygnału, który można by zakłócić.

„Są odporne na zakłócanie komunikacji, a brak podpisu elektronicznego uniemożliwia ustalenie miejsca ich uruchomienia” – napisał Joshua Kaliskyi, starszy badacz w izraelskim Instytucie Studiów nad Bezpieczeństwem Narodowym.

Na starannie zmontowanym nagraniu opublikowanym przez Hezbollah widać, jak niewielki quadkopter — ważący zaledwie kilka kilogramów — trafia w cel, a izraelscy żołnierze wydają się całkowicie nieświadomi jego obecności. Według Sił Obronnych Izraela (IDF), w wyniku ataku zginął 19-letni sierż. Idan Fooks, a kilku innych żołnierzy zostało rannych. Następnie Hezbollah skierował kolejne drony w stronę śmigłowca ratunkowego, który przybył, by ewakuować poszkodowanych.

Drony światłowodowe zawdzięczają swoją skuteczność prostocie działania: zamiast łączności bezprzewodowej wykorzystują kabel światłowodowy, który bezpośrednio łączy urządzenie z operatorem.

Ponieważ przewody światłowodowe są niezwykle cienkie i lekkie — praktycznie niewidoczne gołym okiem — mogą rozciągać się nawet na odległość ponad 15 kilometrów. Jak przekazało CNN izraelskie źródło wojskowe, pozwala to operatorowi pozostawać w bezpiecznej odległości, jednocześnie otrzymując bardzo wyraźny obraz celu w czasie rzeczywistym.

CNN zauważa, że IDF opiera się na swojej przewadze technologicznej, próbując przeciwdziałać zagrożeniu ze strony dronów poprzez zakłócanie sygnałów i częstotliwości wykorzystywanych do ich sterowania. W przypadku dronów światłowodowych metoda ta okazuje się jednak nieskuteczna — brak sygnału uniemożliwia jego zakłócenie, a wykrycie nadlatującego urządzenia staje się znacznie trudniejsze.

– Poza fizycznymi barierami, takimi jak siatki, niewiele można zrobić – przyznało izraelskie źródło wojskowe. – To rozwiązanie niskotechnologiczne, dostosowane do realiów wojny asymetrycznej.

Drony światłowodowe w wojnach na Ukrainie i Bliskim Wschodzie

Drony światłowodowe pojawiły się wcześniej na dużą skalę na froncie w Ukrainie, gdzie rosyjskie siły wykorzystywały je z dużą skutecznością, znacząco zwiększając swój zasięg operacyjny. Rosja była w stanie połączyć drony z jednostkami bazowymi, które następnie komunikowały się z operatorem. Takie rozwiązanie jeszcze bardziej oddalało operatora od miejsca działania, zwiększając jego bezpieczeństwo i utrudniając wykrycie.

Masowa produkcja bezzałogowych statków powietrznych (UAV) pozwoliła Rosji przeprowadzać ataki daleko za linią frontu, przecinając ukraińskie linie zaopatrzeniowe.

W przypadku Hezbollahu cele są inne. Izrael operuje w południowym Libanie w pobliżu własnych baz, co ogranicza znaczenie klasycznych linii zaopatrzeniowych jako celów. Zamiast tego operatorzy dronów koncentrują się na bezpośrednich atakach na izraelskie oddziały w południowym Libanie i północnym Izraelu — w zasięgu stosunkowo krótkodystansowych środków.

– To skuteczny system, który w rękach doświadczonego operatora, przeciwko przeciwnikowi nieprzygotowanemu na taki typ ataku, może być bardzo efektywny – mówi Samuel Bendett z Center for New American Security. – Nawet jeśli druga strona jest świadoma zagrożenia i podejmuje środki ostrożności, broń ta nadal pozostaje śmiertelnie niebezpieczna – dodaje.

Izrael uważa, że Hezbollah importuje cywilne drony z Chin lub Iranu, a następnie wyposaża je w granaty lub inne ładunki wybuchowe. W efekcie powstaje niemal niewidoczna, precyzyjna broń, umożliwiająca przeprowadzanie punktowych — choć na niewielką skalę — ataków na izraelskie siły. Chiny wcześniej zaprzeczały, jakoby dostarczały broń którejkolwiek ze stron konfliktu, podkreślając przestrzeganie zobowiązań międzynarodowych.

Choć możliwości destrukcyjne tych urządzeń są ograniczone, ich niska cena i dostępność czynią je istotnym elementem arsenału Hezbollahu.

– Hezbollah dysponuje już dość zaawansowanym zestawem dronów – zaznacza Bendett. – Ma też wielu operatorów z dużym doświadczeniem w obsłudze UAV.

Nie mogąc dorównać izraelskiej armii pod względem technologii i siły, wspierana przez Iran organizacja konsekwentnie sięga po taktykę wojny asymetrycznej — podobnie jak Iran w swoich działaniach przeciwko Stanom Zjednoczonym i Izraelowi.

Izraelskie wojsko próbuje walczyć z dronami światłowodowymi

IDF odpowiada, wykorzystując siatki i inne bariery fizyczne — rozwiązania stosowane również na Ukrainie — by ograniczyć skuteczność ataków dronów.

– To nie jest rozwiązanie niezawodne — nie w takim stopniu, w jakim byśmy tego oczekiwali – mówi jeden z izraelskich urzędników.

Dodaje, że IDF współpracuje z wywiadem wojskowym nad opracowaniem skuteczniejszych metod przeciwdziałania dronom światłowodowym, jednak zagrożenie pozostaje realne.

– To wyzwanie, do którego wciąż się dostosowujemy – podkreśla. Problem nasila się szczególnie wtedy, gdy Hezbollah wykorzystuje jednocześnie wiele dronów, co może przeciążyć systemy obronne, które nie są w pełni przygotowane na identyfikację takiej liczby celów.

– Hezbollah szybko się uczy. Próbuje koordynować ataki, co dodatkowo zwiększa skalę zagrożenia – twierdzi izraelski urzędnik.