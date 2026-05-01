Su-34 – rosyjski wielozadaniowy bombowiec taktyczny
Choć o ataku dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy – Robert „Madiar” Browdi – poinformował w serwisie społecznościowym Telegram w piątek, to miało dojść do niego już tydzień temu. Jak wskazał, „ptakami SBS trafiono cztery samoloty Su-57 oraz Su-34 na lotnisku „Szagoł” w Czelabińsku w Federacji Rosyjskiej, 1700 kilometrów od granicy państwowej Ukrainy”.
„Kochające wolność Ukraińskie Ptaki 1. Samodzielnego Centrum Sił Systemów Bezzałogowych 25 kwietnia 2026 r. złożyły kurtuazyjną wizytę na wojskowym lotnisku „Szagoł” w Czelabińsku w Federacji Rosyjskiej. W wyniku rozpoznania satelitarnego Sztab Generalny potwierdził trafienia co najmniej trzech środków rażenia dalekiego zasięgu” – podkreślił na Telegramie Robert „Madiar” Browdi.
Jak wskazał wojskowy, chodzi o rosyjskie samoloty: dwa Su-57 – myśliwce, jeden Su-34 – myśliwiec-bombowiec oraz jeden samolot Su o „nieustalonej modyfikacji”. „Na zdjęciu satelitarnym odnotowano pozostałości zniszczonego pojazdu obsługi technicznej samolotów, który znajdował się pomiędzy samolotami Su-57. Po przeprowadzeniu uderzenia uszkodzone samoloty zostały przeniesione do innych, zamkniętych części lotniska” – dodał.
Browdi wyjaśnił, że „polowanie na wielozadaniowe myśliwce-bombowce Su-34 oraz myśliwce piątej generacji Su-57 ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia potencjału uderzeniowego przeciwnika”.
Zdaniem „Madiara”, Su-34, jako – jak podkreślił – „podstawowa platforma uderzeniowa”, jest zdolny do przenoszenia szerokiego spektrum kierowanych bomb i rakiet, wykonując uderzenia na infrastrukturę krytyczną, obiekty wojskowe oraz cele cywilne z odległości do 1000 km. „Każdy zniszczony Su-34 oznacza ograniczenie liczby nalotów, ocalenie życia ludności cywilnej oraz zmniejszenie obciążenia systemów obrony powietrznej” – zaznaczył.
Su-57 – jako najnowocześniejszy rosyjski myśliwiec z technologią obniżonej wykrywalności – stanowić ma zaś szczególne zagrożenie dla lotnictwa oraz systemów obrony przeciwlotniczej. „Szacunkowa cena jednego Su-34 wynosi 35–50 milionów dolarów, natomiast Su-57 – 100–120 milionów dolarów za sztukę” – zauważył Browdi.
