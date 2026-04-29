Poinformował o tym cytowany przez agencję Reutera doradca rosyjskiego przywódcy, Jurij Uszakow. Jak zaznaczył, podczas rozmowy poruszono kwestie związane z Iranem, możliwym zawieszeniem broni w wojnie z Ukrainą, a także potencjalną współpracą gospodarczą i energetyczną.

Putin rozmawiał z Trumpem. Przywódca Rosji miał zaproponować zawieszenie broni

Według Uszakowa Władimir Putin podczas rozmowy z Trumpem miał zaproponować zawieszenie broni w walkach na Ukrainie podczas Dnia Zwycięstwa, do czego Trump odniósł się z entuzjazmem.

Dzień Zwycięstwa – święto upamiętniające zwycięstwo stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej (1941-45) – obchodzony jest w Rosji 9 maja.

Jak wskazał Uszakow, w opinii Donalda Trumpa osiągnięcie porozumienia, które zakończy wojnę na Ukrainie jest bliskie.

Władimir Putin podczas rozmowy miał wyrazić także poparcie dla decyzji Trumpa o przedłużeniu rozejmu w konflikcie z Iranem. Jak podkreślono, politycy dużo uwagi poświęcili sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Uszakow poinformował także, że Władimir Putin podczas rozmowy telefonicznej potępił próbę zamachu na Donalda Trumpa, do którego doszło podczas kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu.

Trump: To ja zaproponowałem „mały rozejm” na Ukrainie

Do rozmowy odniósł się już prezydent USA. Choć Uszakow – cytowany przez agencję Reutera – powiedział, że była to propozycja Putina, to Donald Trump twierdzi, że to on zasugerował rosyjskiemu przywódcy „mały rozejm” na Ukrainie. Zdaniem polityka Putin już wkrótce może ogłosić taki rozejm. - Zasugerowałem małe zawieszenie broni i myślę, że on mógłby to zrobić. Mógłby ogłosić coś z tym związanego. Czy już to ogłosił? - powiedział.

Jak twierdzi Trump, odrzucił też propozycję pomocy Putina w sprawie irańskiego programu nuklearnego. - Powiedział mi, że chciałby zaangażować się w wzbogacanie (uranu red.), że może nam w tym pomóc. Powiedziałem, że wolałbym, żeby zaangażował się w zakończenie wojny z Ukrainą. Dla mnie to byłoby ważniejsze - zaznaczył.