Sondaże są jednoznaczne: tylko 26 proc. Amerykanów uważa, że działania militarne były warte kosztów, a zaledwie 25 proc. sądzi, że zwiększyły bezpieczeństwo USA. W innym badaniu, zadowolonych z tego, w jaki sposób Donald Trump wykonuje obowiązki prezydenta USA jest obecnie wyraźnie mniej, niż zadowolonych z Joe Bidena w grudniu 2024 roku, ostatnim pełnym miesiącu kadencji poprzedniego prezydenta USA

Wojna w Iranie. USA sprawdzają dwa rozwiązania

Analizy amerykańskiego wywiadu wskazują na dwa główne scenariusze. Jeśli Trump ogłosi zwycięstwo i jednocześnie ograniczy obecność wojskową USA w regionie, Teheran może odebrać to jako własny sukces. Taki rozwój wydarzeń mógłby wzmocnić Iran i umożliwić mu odbudowę programów nuklearnych oraz rakietowych.

Z kolei deklaracja zwycięstwa przy utrzymaniu silnej obecności militarnej byłaby postrzegana raczej jako taktyka negocjacyjna, co nie gwarantowałoby zakończenia konfliktu.

Kluczowym elementem pozostaje cieśnina Ormuz. Pomimo ogłoszonego zawieszenia broni, Iran częściowo zablokował szlak transportowy odpowiadający za ok. 20 proc. światowego eksportu ropy. Ataki na statki i minowanie wód doprowadziły do wzrostu cen energii na świecie, w tym cen paliw w USA.

Teheran wykorzystuje swoją zdolność do zakłócania handlu jako narzędzie nacisku na Waszyngton i jego sojuszników.

Rozmowy USA – Iran bez przełomu

Dotychczasowe próby dyplomatyczne nie przyniosły przełomu. W ostatni weekend odwołano planowane rozmowy z udziałem specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkoffa oraz Jareda Kushnera. Oficjalnym powodem był brak czasu, jednak w świat poszedł sygnał, że strony pozostają daleko od porozumienia.

Biały Dom deklaruje, że negocjacje trwają, ale nie zgodzi się na „zły układ”, podkreślając, że Iran nie może wejść w posiadanie broni nuklearnej.

Choć najbardziej radykalne scenariusze, jak inwazja lądowa, wydają się mniej prawdopodobne niż jeszcze kilka tygodni temu, administracja USA formalnie nie wyklucza dalszych działań militarnych, w tym kolejnych nalotów na cele wojskowe i polityczne w Iranie.

Jednocześnie źródła agencji Reutera wskazują, że presja wewnętrzna na zakończenie konfliktu jest „ogromna”.

Zawieszenie broni. Iran wykorzystał czas

Zawieszenie broni obowiązujące od 8 kwietnia dało Iranowi możliwość odbudowy części potencjału militarnego. Według informacji wywiadowczych Teheran odzyskał część wyrzutni, amunicji i dronów ukrytych wcześniej przed bombardowaniami USA i Izraela.