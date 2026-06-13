Zdjęcie zmarłego ajatollaha Alego Chameneiego, wystawione podczas ceremonii z okazji 37. rocznicy śmierci ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego
Al Jazeera powołuje się na irańskie media państwowe.
Pogrzeb poprzedzić ma ceremonia pożegnalna w Teheranie, zaplanowana na dwa dni – 13 i 14 lipca. Po jej zakończeniu, 15 i 16 lipca, mają rozpocząć się ceremonie pogrzebowe. Chamenei zostanie pochowany w mauzoleum Imama Rezy w Meszhedzie po kolejnej ceremonii pogrzebowej, która odbędzie się 18 lipca.
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Rządzący Iranem od 1989 roku najwyższy duchowy przywódca Islamskiej Republiki, Ali Chamenei, zginął w sobotę w wieku 86 lat – poinformowały irański...
Rządzący Iranem od 1989 r. najwyższy duchowy przywódca Islamskiej Republiki, Ali Chamenei, zginął 28 lutego w Teheranie w wieku 86 lat. Według doniesień irańskich mediów państwowych zmarł w wyniku zmasowanych nalotów Izraela i Stanów Zjednoczonych, które zniszczyły jego kompleks w centrum Teheranu.
Banery przedstawiające zmarłego przywódcę rewolucji islamskiej, ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego, oraz zmarłego Najwyższego Przywódcę Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, podczas modlitwy w Teheranie
Jak przypominały media, Chamenei konsekwentnie budował pozycję Iranu jako państwa wrogiego wobec Stanów Zjednoczonych i Izraela. Wielokrotnie określał USA mianem „Wielkiego Szatana”, podtrzymując ideologiczne fundamenty rewolucji islamskiej z 1979 r.
W 2015 r. poparł porozumienie nuklearne wynegocjowane przez administrację prezydenta Hassana Rouhaniego z mocarstwami światowymi. Umowa ograniczała irański program atomowy w zamian za zniesienie części sankcji. Jednak w 2018 r. administracja Donalda Trumpa wycofała USA z porozumienia i przywróciła sankcje, co doprowadziło do gwałtownego pogorszenia relacji.
W 2025 r. gdy Waszyngton naciskał na nowe porozumienie, Chamenei otwarcie odrzucał możliwość rezygnacji z prawa do wzbogacania uranu.
System władzy w Iranie
28 kwietnia 2026 r. Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na Iran. Uderzenia objęły Teheran oraz inne duże miasta. W amerykańskim nalocie na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minabie zginęło co najmniej 175 osób, głównie dzieci. Tego dnia w atakach zginęli również najwyższy przywódca Iranu ajatollach Ali Chamenei oraz wysocy rangą dowódcy wojskowi i przedstawiciele służb wywiadowczych. W odpowiedzi Iran zaatakował amerykańskie bazy w państwach Zatoki Perskiej oraz cele w Izraelu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oświadczył też, że statki nie mają prawa przepływać przez kontrolowaną przez Iran cieśninę Ormuz.
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