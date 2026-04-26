Jednostka o długości 142 metrów opuściła Dubaj 24 kwietnia i skierowała się do Omanu, pokonując cieśninę w nocy z 24 na 25 kwietnia. Informacje te potwierdzają dane serwisów śledzących ruch morski.

Jacht miliardera przepłynął przez cieśninę Ormuz. Iran zrobił wyjątek dla Rosjan

Przepłynięcie jachtu nastąpiło w momencie eskalacji napięć po rozpoczęciu operacji wojskowej USA i Izraela przeciwko Iranowi. Teheran wcześniej ogłosił zamknięcie cieśniny – jednego z kluczowych punktów transportu ropy na świecie.

Według doniesień medialnych Iran miał zrobić wyjątek dla rosyjskich jednostek, zwalniając je również z opłat tranzytowych.

Jak wynika z dostępnych danych, razem z „Nordem” przez cieśninę przepłynęły także dwa tankowce objęte amerykańskimi sankcjami, pięć statków towarowych (w tym jeden irański) i prom pasażerski z Omanu. Pokazuje to, że mimo oficjalnych restrykcji ruch morski nie został całkowicie wstrzymany.

Superjacht „Nord” Foto: PAP/EPA

Najbogatszy Rosjanin pod sankcjami

Aleksiej Mordaszow, główny akcjonariusz koncernu Severstal, w ostatnich dniach znalazł się na czele listy najbogatszych Rosjan według „Forbesa”. Jego majątek oszacowano na 37 mld dolarów. To pierwszy raz, gdy jego fortuna przekroczyła poziom 30 mld dolarów. Jednocześnie biznesmen pozostaje objęty sankcjami USA, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.

Sam jacht „Nord” został zbudowany w niemieckiej stoczni Lürssen i po wprowadzeniu sankcji przerejestrowany w Rosji.

Cieśnina Ormuz – globalny punkt zapalny

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych szlaków energetycznych świata. Przepływa przez nią znacząca część globalnego eksportu ropy naftowej.

Po rozpoczęciu działań militarnych pod koniec lutego Iran ogłosił jej zamknięcie. W odpowiedzi Stany Zjednoczone wprowadziły blokadę irańskich portów i ostrzegły, że będą ścigać statki nawet na wodach międzynarodowych.

17 kwietnia Iran tymczasowo dopuścił ruch statków handlowych. Decyzja zbiegła się z 10-dniowym zawieszeniem broni między Izraelem a Hezbollahem.

Zgoda została jednak szybko cofnięta. Teheran oskarżył USA o „piractwo” i zapowiedział, że pełne wznowienie żeglugi nastąpi dopiero po zniesieniu amerykańskiej blokady morskiej.