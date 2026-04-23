„Żaden statek nie może wejść ani wyjść bez zgody Marynarki Wojennej USA” – napisał prezydent, dodając, że cieśnina jest „szczelnie zamknięta” do czasu, gdy Iran zdecyduje się na zawarcie porozumienia.

W kolejnym wpisie poinformował, że wydał rozkaz otwierania ognia do każdej łodzi stawiającej miny w wodach cieśniny – bez żadnych ostrzeżeń i wahań – oraz że trałowce marynarki wojennej oczyszczają akwen z min „z potrojoną intensywnością”.

Sytuacja eskalowała gwałtownie 28 lutego 2026 r., gdy Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły uderzenia lotnicze na Iran, zabijając m.in. najwyższego przywódcę Alego Chameneia. W odwecie Iran zamknął cieśninę Ormuz, a Islamska Gwardia Rewolucyjna (IRGC) ogłosiła zakaz przepływu przez nią statków zmierzających do portów USA, Izraela i ich sojuszników. IRGC przeprowadziła co najmniej 21 potwierdzonych ataków na statki handlowe, a w wodach cieśniny Iran ulokował miny morskie. Główne firmy żeglugowe zawiesiły operacje w tym rejonie.

Po fiasku rozmów pokojowych w Islamabadzie 11 i 12 kwietnia Trump ogłosił, że Marynarka Wojenna USA wprowadza blokadę morską, obowiązującą od 13 kwietnia 2026 r. o godz. 10 czasu wschodniego. W ciągu pierwszych 24 godzin blokady pilnowało ponad 10 000 amerykańskich żołnierzy wspieranych przez kilkanaście okrętów wojennych i dziesiątki samolotów. Blokada obejmuje wyłącznie statki płynące do lub z irańskich portów – wolność żeglugi dla pozostałych jednostek pozostaje formalnie zachowana.

Zawieszenie broni i eskalacja napięć

8 kwietnia USA i Iran uzgodniły tymczasowy rozejm, który miał się wiązać z ponownym otwarciem cieśniny. Iran zaczął jednak kontrolować ruch i pobierać opłaty tranzytowe przekraczające milion dolarów za statek. Trump przedłużył rozejm we wtorek 22 kwietnia, jednak siły USA nadal prowadziły blokadę irańskich portów.

Teheran uznał to za naruszenie porozumienia i w środę Irańska Straż Rewolucyjna zaatakowała co najmniej trzy statki handlowe w cieśninie, a Irańczycy przechwycili dwa kontenerowce, twierdząc, że naruszyły przepisy morskie.