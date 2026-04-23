Codzienne aukcje przepustowości przyciągają pięciokrotnie więcej ofert niż przed konfliktem, a ceny za najczęściej wykorzystywane śluzy typu Panamax wynoszą średnio 837500 dolarów – wynika z danych firmy Argus Media.

„Financial Times” przypomina, że wojna USA i Izraela z Iranem wywołała jeden z największych w historii szoków podażowych na rynku energii, poważnie ograniczając produkcję w regionie Zatoki Perskiej i zmniejszając dostawy do rafinerii w Azji. Zamknięcie Cieśniny Ormuz zakłóciło globalny handel morski i rynki energii, prowadząc do przekierowań ładunków oraz wzrostu kosztów frachtu.

Ross Griffith, szef działu wyceny frachtu w obu Amerykach w Argus, powiedział „FT”, że „około 70 proc. statków przepływających przez Kanał Panamski korzysta z pierwotnych śluz Panamax, a ceny ich aukcji wzrosły niemal dziesięciokrotnie od początku wojny z Iranem i zamknięcia Cieśniny Ormuz”.

„To bardzo znaczący wzrost, który odzwierciedla, jak azjatyccy nabywcy gorączkowo poszukują ropy, paliw i surowców masowych, takich jak węgiel głównie z wybrzeża Zatoki Meksykańskiej w USA” – wyjaśnił.

Wzrost eksportu ropy i paliw z USA przez kanał, będący najkrótszą trasą między wybrzeżem Zatoki Meksykańskiej a Azją, wydłużył czas oczekiwania tankowców na tranzyt do 4,25 dnia – najwyższego poziomu od sześciu tygodni – wynika z danych firmy badawczej Kpler.

Skłoniło to niektóre firmy do płacenia ogromnych kwot za ominięcie kolejek przy wejściu do kanału – w kwietniu pojedyncze aukcje dla największych śluz sięgały 4 mln dolarów – podaje Argus.

Duzi armatorzy, którzy regularnie korzystają z Kanału Panamskiego, tacy jak operatorzy dużych kontenerowców czy firmy transportujące LPG, zazwyczaj rezerwują przepustowość z wyprzedzeniem po ustalonych stawkach, znacznie niższych niż średnie ceny aukcyjne, zamiast konkurować w codziennych aukcjach. Jednak nawet 30 proc. ruchu w kanale trafia na aukcje zamiast wcześniejszych rezerwacji.

Zarząd Kanału Panamskiego poinformował „Financial Times”, że ostatnie wyniki aukcji odzwierciedlają zmiany rynkowe, a nie podwyżki opłat. Eksperci wskazują, że zwiększony ruch wynika z dużej podaży surowców w USA.

„Przy tym konkretnym zakłóceniu w cieśninie po prostu nie ma wystarczającej podaży na rynku” – powiedział Kenneth Medlock, dyrektor Center for Energy Studies na Rice University w Houston.

Od początku wojny pod koniec lutego 29 tankowców z dieslem, LNG i paliwem lotniczym zmieniło trasy, z czego większość skierowała się do Azji – wynika z danych Kpler.