Swoje informacje agencja opiera na źródłach związanych z żeglugą i kwestiami bezpieczeństwa.

Reklama Reklama

Irańskie supertankowce przechwytywane w rejonie Oceanu Indyjskiego przez USA

Dotychczas Amerykanie informowali oficjalnie o jednym przypadku zatrzymania statku w rejonie Oceanu Indyjskiego. 21 kwietnia Departament Obrony podał, że żołnierze USA weszli na pokład tankowca Tifani, który miał brać udział w transporcie irańskiej ropy. Doszło do tego ponad tydzień po rozpoczęciu przez USA blokady cieśniny Ormuz, która jest de facto blokadą irańskich portów. Siły USA nie pozwalają statkom wypływać z irańskich portów, ani do nich wpływać.

Tymczasem z informacji agencji Reutera, że do interwencji sił USA wobec płynących pod irańską banderą statków na azjatyckich wodach dochodziło w ostatnich dniach częściej. Siły Zbrojne USA jak dotąd nie skomentowały tych doniesień.

Reuters przekazuje, że jedną z jednostek przechwyconych przez siły USA i zmuszonych do zmiany kursu był irański supertankowiec Deep Sea, który przewoził ropę i tydzień temu znajdował się w rejonie wybrzeża Malezji.

Amerykanie mieli też przechwycić mniejszy tankowiec, Sevin, który może przewozić do miliona baryłek ropy. Ta jednostka również była ostatni raz widziana u wybrzeży Malezji (ok. miesiąca temu).

Trzecim przechwyconym przez USA statkiem na wodach Azji miał być supertankowiec Dorena, przewożący 2 mln baryłek ropy. Ostatni raz statek ten widziano trzy dni temu u wybrzeży południowych Indii (tak wynika z informacji platformy MarineTraffic śledzącej ruchy statków). Zatrzymanie tankowca Dorena potwierdziło w swoim wpisie amerykańskie Dowództwo Centralne, które poinformowało, że tankowiec był eskortowany przez amerykański niszczyciel na Oceanie Indyjskim po próbie przełamania blokady cieśniny Ormuz.

Amerykanie mogli też przechwycić irański tankowiec Derya – twierdzą źródła związane z żeglugą. Tankowiec nie zdołał rozładować w Indiach przewożonej ropy przed wygaśnięciem 19 kwietnia zawieszenia amerykańskich sankcji wobec tego surowca pochodzącego z Iranu. Derya był ostatni raz widziany 17 kwietnia u wybrzeży zachodnich Indii.

Jedno ze źródeł agencji Reutera twierdzi, że amerykańska armia przechwytuje irańskie statki z dala od cieśniny Ormuz, na wodach oceanu, by uniknąć ryzyka wpłynięcia amerykańskiego okrętu na minę w czasie działań w rejonie samej cieśniny.

Cieśnina Ormuz blokowana jest obecnie i przez Iran, i przez USA

Blokada cieśniny Ormuz przez USA, z której Stany Zjednoczone nie zrezygnowały nawet po ogłoszeniu 17 kwietnia przez szefa MSZ Iranu Abbasa Araghcziego zawieszenia irańskiej blokady cieśniny, to jeden z czynników, który uniemożliwił przeprowadzenie drugiej rundy rozmów pokojowych między USA a Iranem w Islamabadzie (gdy USA nie zrezygnowały ze swojej blokady cieśniny, 18 kwietnia Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o przywróceniu irańskiej blokady cieśniny Ormuz).

19 kwietnia okręt USA USS Spruance ostrzelał i zatrzymał płynący pod irańską banderą statek Touska, na pokład którego weszli żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej. Iran nazwał to „aktem piractwa” i zapowiedział odwet. 22 kwietnia pojawiła się informacja, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzelał kontenerowiec w rejonie cieśniny Ormuz. Źródła irańskie podawały też, że siły irańskie przechwyciły dwa kontenerowce w rejonie cieśniny – są to pierwsze statki, które zostały przechwycone przez Iran od początku wojny.

Z kolei amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) odpowiedzialne za działania wojsk USA w rejonie Bliskiego Wschodu podaje, że od początku amerykańskiej blokady cieśniny Ormuz uniemożliwiło 31 statkom przepłynięcie przez jej wody. Prezydent USA Donald Trump we wpisie w serwisie Truth Social z 22 kwietnia przekonywał, że na blokadzie cieśniny przez USA Iran traci 500 mln dolarów dziennie (to straty z tytułu ropy, której Teheran nie jest w stanie wyeksportować).

Blokada cieśniny Ormuz przez Iran, która była odwetem za atak USA i Izraela na ten kraj, doprowadziła do kryzysu paliwowego o skali globalnej. W normalnych warunkach przez cieśninę Ormuz przepływa ok. 100-150 statków dziennie, a przez jej wody przechodzi ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską i 30 proc. gazu LNG transportowanego w ten sam sposób. Zablokowanie cieśniny Ormuz doprowadziło do skokowego wzrostu cen ropy na światowym rynku – w pewnym momencie kosztowała niemal 120 dolarów za baryłkę, a obecnie za baryłkę ropy Brent trzeba płacić znów ponad 100 dolarów (23 kwietnia nad ranem kosztowała ponad 103 dolary).