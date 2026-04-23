Jeden z niszczycieli rakietowych USA w rejonie cieśniny Ormuz
Swoje informacje agencja opiera na źródłach związanych z żeglugą i kwestiami bezpieczeństwa.
Dotychczas Amerykanie informowali oficjalnie o jednym przypadku zatrzymania statku w rejonie Oceanu Indyjskiego. 21 kwietnia Departament Obrony podał, że żołnierze USA weszli na pokład tankowca Tifani, który miał brać udział w transporcie irańskiej ropy. Doszło do tego ponad tydzień po rozpoczęciu przez USA blokady cieśniny Ormuz, która jest de facto blokadą irańskich portów. Siły USA nie pozwalają statkom wypływać z irańskich portów, ani do nich wpływać.
Tymczasem z informacji agencji Reutera, że do interwencji sił USA wobec płynących pod irańską banderą statków na azjatyckich wodach dochodziło w ostatnich dniach częściej. Siły Zbrojne USA jak dotąd nie skomentowały tych doniesień.
Reuters przekazuje, że jedną z jednostek przechwyconych przez siły USA i zmuszonych do zmiany kursu był irański supertankowiec Deep Sea, który przewoził ropę i tydzień temu znajdował się w rejonie wybrzeża Malezji.
Amerykanie mieli też przechwycić mniejszy tankowiec, Sevin, który może przewozić do miliona baryłek ropy. Ta jednostka również była ostatni raz widziana u wybrzeży Malezji (ok. miesiąca temu).
Trzecim przechwyconym przez USA statkiem na wodach Azji miał być supertankowiec Dorena, przewożący 2 mln baryłek ropy. Ostatni raz statek ten widziano trzy dni temu u wybrzeży południowych Indii (tak wynika z informacji platformy MarineTraffic śledzącej ruchy statków). Zatrzymanie tankowca Dorena potwierdziło w swoim wpisie amerykańskie Dowództwo Centralne, które poinformowało, że tankowiec był eskortowany przez amerykański niszczyciel na Oceanie Indyjskim po próbie przełamania blokady cieśniny Ormuz.
Amerykanie mogli też przechwycić irański tankowiec Derya – twierdzą źródła związane z żeglugą. Tankowiec nie zdołał rozładować w Indiach przewożonej ropy przed wygaśnięciem 19 kwietnia zawieszenia amerykańskich sankcji wobec tego surowca pochodzącego z Iranu. Derya był ostatni raz widziany 17 kwietnia u wybrzeży zachodnich Indii.
Jedno ze źródeł agencji Reutera twierdzi, że amerykańska armia przechwytuje irańskie statki z dala od cieśniny Ormuz, na wodach oceanu, by uniknąć ryzyka wpłynięcia amerykańskiego okrętu na minę w czasie działań w rejonie samej cieśniny.
Blokada cieśniny Ormuz przez USA, z której Stany Zjednoczone nie zrezygnowały nawet po ogłoszeniu 17 kwietnia przez szefa MSZ Iranu Abbasa Araghcziego zawieszenia irańskiej blokady cieśniny, to jeden z czynników, który uniemożliwił przeprowadzenie drugiej rundy rozmów pokojowych między USA a Iranem w Islamabadzie (gdy USA nie zrezygnowały ze swojej blokady cieśniny, 18 kwietnia Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o przywróceniu irańskiej blokady cieśniny Ormuz).
19 kwietnia okręt USA USS Spruance ostrzelał i zatrzymał płynący pod irańską banderą statek Touska, na pokład którego weszli żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej. Iran nazwał to „aktem piractwa” i zapowiedział odwet. 22 kwietnia pojawiła się informacja, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzelał kontenerowiec w rejonie cieśniny Ormuz. Źródła irańskie podawały też, że siły irańskie przechwyciły dwa kontenerowce w rejonie cieśniny – są to pierwsze statki, które zostały przechwycone przez Iran od początku wojny.
Z kolei amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) odpowiedzialne za działania wojsk USA w rejonie Bliskiego Wschodu podaje, że od początku amerykańskiej blokady cieśniny Ormuz uniemożliwiło 31 statkom przepłynięcie przez jej wody. Prezydent USA Donald Trump we wpisie w serwisie Truth Social z 22 kwietnia przekonywał, że na blokadzie cieśniny przez USA Iran traci 500 mln dolarów dziennie (to straty z tytułu ropy, której Teheran nie jest w stanie wyeksportować).
Blokada cieśniny Ormuz przez Iran, która była odwetem za atak USA i Izraela na ten kraj, doprowadziła do kryzysu paliwowego o skali globalnej. W normalnych warunkach przez cieśninę Ormuz przepływa ok. 100-150 statków dziennie, a przez jej wody przechodzi ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską i 30 proc. gazu LNG transportowanego w ten sam sposób. Zablokowanie cieśniny Ormuz doprowadziło do skokowego wzrostu cen ropy na światowym rynku – w pewnym momencie kosztowała niemal 120 dolarów za baryłkę, a obecnie za baryłkę ropy Brent trzeba płacić znów ponad 100 dolarów (23 kwietnia nad ranem kosztowała ponad 103 dolary).
Cieśnina Ormuz
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas