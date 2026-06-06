Mowa o nowelizacji przepisów przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury.

Reklama Reklama

Dlaczego konieczny jest nowy wzór zmniejszonych tablic rejestracyjnych?

Planowana zmiana dotyczyć ma zmniejszonych tablic rejestracyjnych. Są one wydawane w dużej mierze dla samochodów sprowadzanych z Ameryki Północnej (głównie ze Stanów Zjednoczonych i Kanady), których na polskim rynku w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej. W autach tych często występuje zmniejszone miejsce na tablice rejestracyjne w porównaniu do standardów europejskich.

Zmniejszone tablice rejestracyjne z powodu swojej formy oferują dużo mniej kombinacji cyfr i liter. To natomiast w połączeniu ze wzrostem zapotrzebowania na nie sprawiło, że konieczna okazała się zmiana przepisów.

Ich inicjatorem był Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. To on zwrócił uwagę na szybko wyczerpujące się kombinacje numerów na zmniejszonych tablicach rejestracyjnych. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia autorstwa Ministerstwa Infrastruktury, czytamy: „[...] w rozporządzeniu wprowadzone zostanie rozwiązanie zwiększające pojemność rejestracyjną dla tablic rejestracyjnych zmniejszonych, poprzez odwrócenie układu wyróżników pojazdu i województwa celem powiększenia wyczerpującej się w województwie mazowieckim pojemności rejestracyjnej takich tablic, na wniosek Urzędu m.st. Warszawy”.

Nowy wzór zmniejszonych tablic rejestracyjnych: Jak będzie wyglądał?

Obecnie zmniejszone tablice rejestracyjne składają się z czterech znaków. Są to – licząc od lewej: symbol UE i logo PL, litera – wyróżnik województwa (np. W – mazowieckie, Z – zachodniopomorskie) oraz tzw. wyróżniki pojazdu – kombinacja trzech cyfr i liter.

Nowelizacja przepisów zaproponowana przez Ministerstwo Infrastruktury zakłada dopuszczenie drugiego wzoru zmniejszonych tablic rejestracyjnych. Odwrócony ma w nim zostać układ wyróżników pojazdu i województwa. Tym samym od lewej – za symbolem UE i logo PL – znaleźć ma się wyróżnik pojazdu, a dopiero za nim – wyróżnik województwa.

W efekcie podwojona ma zostać liczba możliwych numerów rejestracyjnych zmniejszonych tablic. To z kolei przynajmniej na jakiś czas ma pomóc w rozwiązaniu problemu z szybko wyczerpującą się pulą tablic.

Czytaj więcej Jak jeździć KPO stawia nowe fotoradary. Kierowców przypilnuje 128 nowych urządzeń Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy na polskich drogach pojawi się 128 nowych urządzeń kontrolujących kierowców, w tym 70 fotoradarów, 43 odc...

Zmiany w tablicach rejestracyjnych dla pojazdów zabytkowych

Zmiana przepisów szykowana przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczyć ma również tablic rejestracyjnych dla pojazdów zabytkowych. Mowa o wprowadzeniu czterech nowych wyróżników do tablic dla pojazdów zabytkowych z powiatu chełmińskiego i tarnogórskiego: