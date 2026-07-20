10 lipca resort opublikował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Projekt ten, jak wynika z informacji znajdujących się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, znajduje się obecnie na etapie opiniowania.

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Obowiązek wyposażania samochodów osobowych w apteczki

Nowelizacja, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, ma wprowadzić obowiązek wyposażenia w apteczkę doraźnej pomocy pojazdów kategorii homologacyjnej M1. Kategoria ta obejmuje pojazdy osobowe przeznaczone do przewozu osób, które mają maksymalnie 8 miejsc siedzących (plus kierowca).

Rozwiązanie to, jak pisze Ministerstwo Infrastruktury w swoim uzasadnieniu do projektu, „[…] zagwarantuje szeroki dostęp do podstawowych środków pierwszej pomocy w każdej sytuacji i miejscu”.

Obowiązkowe apteczki tylko w tych samochodach osobowych. Zmiany możliwe po 31 marca 2027 r.

Okazuje się jednak, że – zgodnie z projektem rozporządzenia – obowiązek posiadania apteczki w samochodzie osobowym obejmie tylko część kierowców. Nowe przepisy będą miały bowiem zastosowanie jedynie do aut osobowych, które zarejestrowane zostaną w Polsce po raz pierwszy po 31 marca 2027 r.

Ministerstwo Infrastruktury szacuje, że w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów, obowiązek dotyczący wyposażenia w apteczkę obejmie ok. 650 tys. samochodów.

Resort podkreśla, że nowe rozporządzenie „[…] nie będzie skutkować koniecznością dodatkowego doposażania w apteczkę wielu milionów pojazdów dopuszczonych już w Polsce do ruchu drogowego, co mogłoby zostać uznane za nadmiarowe obciążenie wobec właścicieli od lat użytkujących swoje pojazdy”.

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Te pojazdy muszą być wyposażone w apteczkę

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w apteczki muszą być wyposażone:

pojazdy przeznaczone do nauki jazdy i egzaminowania,

taksówki,

autobusy („za wyjątkiem autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej lub w przewozach okazjonalnych wykonywanych w granicach administracyjnych miasta i gminy”),

pojazdy ciężarowe przystosowane do przewozu osób.

Przepisy nie określają jednak standardu wyposażenia apteczek. Jednak większość z tych dostępnych na rynku oparta jest o niemieckie normy przemysłowe (DIN), a zwłaszcza DIN 13164, zauważa resort infrastruktury. Jednocześnie podkreśla, że wielu kierowców samochodów osobowych, mimo braku obowiązku, wyposaża swoje pojazdy w apteczki, co jest efektem podniesienia świadomości społecznej.

To też ma się zmienić po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zakłada jeszcze szereg innych zmian, w tym m.in.: