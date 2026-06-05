Mowa o opublikowanym 14 maja 2026 r. w Rządowym Centrum Legislacji (RCL) projekcie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji.

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Nadchodzą zmiany w przepisach o złomowaniu pojazdów

Dzięki zmianie przepisów już od 30 czerwca możliwe ma być przekazywanie informacji o demontażu pojazdu bezpośrednio do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Wszystko dzięki integracji stacji demontażu pojazdów z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Oznacza to, że po wejściu w życie projektowanej zmiany przepisów, informacja o demontażu konkretnego pojazdu przekazywana będzie do systemu CEPiK, co umożliwi automatyczne wyrejestrowanie zezłomowanego pojazdu. Obecnie obowiązek wyrejestrowania auta ciąży na kierowcy.

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Od kiedy zmiana w przepisach dotyczących złomowania pojazdów?

W ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zamieszczonych w RCL czytamy: „Zakres danych, określony w projekcie rozporządzenia, został dostosowany do zakresu czynności realizowanych przez stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów w ramach procesu demontażu i uwzględnia dane niezbędne do weryfikacji i poprawnego zasilania przez te podmioty centralnej ewidencji pojazdów od 30 czerwca 2026 r. z wykorzystaniem interfejsu wymiany danych, udostępnianego w ramach systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów”.

Ministerstwo Cyfryzacji planuje, że rozporządzenie wejdzie w życie 30 czerwca 2026 r., co jest zgodne z terminem wymienionym w dwóch komunikatach Ministra Cyfryzacji z 31 lipca 2025 r. i 28 sierpnia 2025 r.

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Tak obecnie wyglądają obowiązki kierowców związane ze złomowaniem pojazdu

Obecnie ostatni właściciel auta po jego zezłomowaniu musi złożyć elektroniczny wniosek o wyrejestrowanie pojazdu lub udać się do wydziału komunikacji.

Obowiązek ten wynika z art. 78 ust. 2 pkt 2 – Prawa o ruchu drogowym: „Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym”.

W przypadku niedopełnienia przez kierowcę tego obowiązku, zgodnie z art. 140mb ust. 6, „[…] podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł”.