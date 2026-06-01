Informację o tym, że od 1 czerwca obowiązkowym wyposażeniem auta osobowego jest apteczka pierwszej pomocy podały niektóre serwisy informacyjne. W poniedziałek zdementował ją resort infrastruktury.
„Ministerstwo Infrastruktury dementując nieprawdziwe doniesienia medialne, informuje, że od 1 czerwca 2026 r. nie wchodzi w życie obowiązek wyposażenia samochodów osobowych w apteczki pierwszej pomocy” – napisał resort na swojej stronie internetowej.
Faktem jest, że Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Jak informowała PAP rzeczniczka MI Anna Szumańska, projekt jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych.
Jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie obowiązku wyposażania samochodów osobowych w apteczkę doraźnej pomocy. Chodzi o pojazdy samochodowe o kategorii homologacyjnej M1, które w dowodzie rejestracyjnym mają wpisany „samochód osobowy” w rubryce „rodzaj pojazdu”.
– Wprowadzenie obowiązku wyposażenia samochodów osobowych w apteczkę doraźnej pomocy zagwarantuje szeroki dostęp do podstawowych środków niesienia pierwszej pomocy w każdej sytuacji i miejscu – zaznaczyła Szumańska. Dodała, że już obecnie, pomimo braku nakazu posiadania apteczki w samochodzie osobowym, wielu kierowców wyposaża w nią pojazd.
Czytaj więcej
Minister infrastruktury chce wprowadzić wymóg posiadania apteczki na wyposażeniu każdego osobowego samochodu.
Resort poinformował, że szczegółowy zakres nowych rozwiązań oraz termin ich wdrożenia będzie zależny od propozycji i uwag zgłaszanych w ramach konsultacji. – MI planuje rozłożenie wymogu wyposażania apteczek w czasie, tak aby nie powodować chwilowego, znaczącego zwiększenia popytu rynkowego na nie – przekazała rzeczniczka MI.
Obowiązujące rozporządzenie przewiduje wyposażenie w apteczki doraźnej pomocy pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania, taksówek, pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób oraz autobusów, za wyjątkiem autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej lub w przewozach okazjonalnych wykonywanych w granicach administracyjnych miasta i gminy. Takiego wymogu nie ma natomiast w stosunku do samochodów osobowych, których kierowcy stanowią przeważającą większość uczestników ruchu drogowego.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas