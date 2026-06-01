Uroczyste wypuszczenie ibisów na wolność
Ceremonia wypuszczenia ptaków z drewnianych skrzynek odbyła się 31 maja w mieście Hakui (region Noto) w północno-środkowej Japonii. Uczestniczył w niej m.in. następca tronu książę Akishino i jego żona Kiko.
Miejsce wypuszczenia ibisów czubatych nie było przypadkowe, ponieważ to właśnie w mieście Hakui po raz ostatni widziano je w Japonii na wolności. Ptaki te wyginęły na głównej wyspie Honsiu w latach 70. XX wieku w wyniku nadmiernych polowań i degradacji środowiska. Ostatni rodzimy ibis w Japonii padł w 2003 r. na wyspie Sado.
Uroczystość, w trakcie której na wolność wypuszczono osiem ibisów czubatych, uznana została przez mieszkańców za dobry znak dla regionu Noto. Ten bowiem cały czas zmaga się ze skutkami tragicznego trzęsienia ziemi w 2024 r.
Wypuszczone ptaki wyhodowane zostały w ośrodku ochrony przyrody na wyspie Sado w sąsiedniej prefekturze Niigata w ramach zakończonego powodzeniem programu hodowli tych ptaków w niewoli. Jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu Chin, które podarowały Japonii parę ibisów czubatych.
Z czasem działania hodowlane i ochronne przyczyniły się do odbudowy populacji tych ptaków w Japonii. Według danych Ministerstwa Środowiska, w 2008 r. 10 ibisów czubatych wyhodowanych w ośrodku ochrony przyrody na wyspie Sado wypuszczono na wolność, a ich populacja wzrosła tam do około 500 osobników.
Aktualnie na wypuszczenie na wolność czeka dziesięć kolejnych ptaków tego gatunku.
Ibis czubaty (Nipponia nippon) jest dużym ptakiem z rodziny ibisów pochodzącym z Azji Wschodniej. W Japonii jest nazywany Toki. Posiada białe upierzenie oraz pomarańczowo-różowe odcienie pod skrzydłami i jaskrawoczerwone plamki wokół oczu. Ma ok. 70-80 cm długości.
Ten gatunek ptka azamieszkuje głównie tereny podmokłe i doliny rzeczne, gdzie brodząc w wodzie, poluje na drobne ryby, płazy oraz bezkręgowce.
