Ceremonia wypuszczenia ptaków z drewnianych skrzynek odbyła się 31 maja w mieście Hakui (region Noto) w północno-środkowej Japonii. Uczestniczył w niej m.in. następca tronu książę Akishino i jego żona Kiko.

Japonia: Ibisy czubate wypuszczono w nieprzypadkowym miejscu

Miejsce wypuszczenia ibisów czubatych nie było przypadkowe, ponieważ to właśnie w mieście Hakui po raz ostatni widziano je w Japonii na wolności. Ptaki te wyginęły na głównej wyspie Honsiu w latach 70. XX wieku w wyniku nadmiernych polowań i degradacji środowiska. Ostatni rodzimy ibis w Japonii padł w 2003 r. na wyspie Sado.

Uroczystość, w trakcie której na wolność wypuszczono osiem ibisów czubatych, uznana została przez mieszkańców za dobry znak dla regionu Noto. Ten bowiem cały czas zmaga się ze skutkami tragicznego trzęsienia ziemi w 2024 r.

Ibisy czubate pojawią się ponownie w Japonii dzięki Chinom

Wypuszczone ptaki wyhodowane zostały w ośrodku ochrony przyrody na wyspie Sado w sąsiedniej prefekturze Niigata w ramach zakończonego powodzeniem programu hodowli tych ptaków w niewoli. Jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu Chin, które podarowały Japonii parę ibisów czubatych.

Z czasem działania hodowlane i ochronne przyczyniły się do odbudowy populacji tych ptaków w Japonii. Według danych Ministerstwa Środowiska, w 2008 r. 10 ibisów czubatych wyhodowanych w ośrodku ochrony przyrody na wyspie Sado wypuszczono na wolność, a ich populacja wzrosła tam do około 500 osobników.

Aktualnie na wypuszczenie na wolność czeka dziesięć kolejnych ptaków tego gatunku.

Ibis czubaty, co to za ptak?

Ibis czubaty (Nipponia nippon) jest dużym ptakiem z rodziny ibisów pochodzącym z Azji Wschodniej. W Japonii jest nazywany Toki. Posiada białe upierzenie oraz pomarańczowo-różowe odcienie pod skrzydłami i jaskrawoczerwone plamki wokół oczu. Ma ok. 70-80 cm długości.

Ten gatunek ptka azamieszkuje głównie tereny podmokłe i doliny rzeczne, gdzie brodząc w wodzie, poluje na drobne ryby, płazy oraz bezkręgowce.