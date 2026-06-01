„Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki podpisał postanowienie o mianowaniu z dniem 2 czerwca 2026 r. gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych” – napisał Grodecki w poniedziałek na X.

Reklama Reklama

Zapowiedział, że we wtorek w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP aktu mianowania gen. Nowakowi. „Gratuluję Panu Generałowi i życzę sukcesów na nowym, kluczowym stanowisku!” – zwrócił się do nowego Dowódcy Operacyjnego.

Gen. Nowak zastąpi na stanowisku gen. Macieja Klisza. W lipcu polski generał ma objąć prestiżową funkcję szefa sztabu połączonego dowództwa NATO – JFC Brunssum w Holandii.

Informację, że to właśnie gen. Klisz stanie na czele NATO-wskiego dowództwa, potwierdził po południu we wpisie na X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. „Jutro na mój wniosek gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak zostanie mianowany przez Prezydenta RP na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Ta zmiana wiąże się z planowanym awansem dotychczasowego dowódcy gen. broni Macieja Klisza na stanowisko szefa sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum” – napisał szef MON.

Dowódca Operacyjny RSZ to jeden z trzech – obok szefa Sztabu Generalnego WP i Dowódcy Generalnego RSZ – najważniejszych oficerów w Wojsku Polskim; to jedno z tych stanowisk w wojsku, którego obsadzenie wymaga zgody akceptacji zarówno ze strony MON i premiera, jak i prezydenta. Dowódca Operacyjny odpowiada m.in. za bieżące dowodzenie np. siłami ochraniającymi wschodnią granicę, polską przestrzeń powietrzną, operacjami na Bałtyku czy polskimi kontyngentami za granicą. Od 2023 r. funkcję tę pełni gen. Maciej Klisz.

Nowy dowódca z doświadczeniem w siłach powietrznych

Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak to jeden z najbardziej doświadczonych oficerów polskiego lotnictwa wojskowego. Jest pilotem myśliwców, który m.in. brał udział we wdrażaniu w Siłach Powietrznych myśliwców F-16.

W przeszłości był m.in. dowódcą klucza myśliwców, a następnie szefem szkolenia eskadry, szefem sztabu eskadry, dowódcą eskadry, dowódcą grupy działań lotniczych, szefem oddziału lotnictwa taktycznego, dowódcą bazy lotniczej, zastępcą dowódcy i wreszcie dowódcą 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w poznańskich Krzesinach.

Ukończył m.in. studia dowódczo-sztabowe w Akademii Obrony Narodowej oraz podyplomowe studia polityki obronnej Akademii Sił Powietrznych USA w Maxwell. W 2023 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską i posiada tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Jest pilotem klasy mistrzowskiej; ma ponad 3500 godzin nalotu na wojskowych samolotach odrzutowych, z czego ponad 2500 na samolotach F-16. Na początku 2022 r. został wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Wojsk Lotniczych – Zastępcy Inspektora Sił Powietrznych; na tym stanowisku brał m.in. udział we wdrażaniu do Sił Powietrznych zamówionych w Korei Płd. lekkich samolotów FA-50 oraz amerykańskich samolotów 5. generacji F-35. Pierwsze samoloty F-35 dotarły do Polski 22 maja; gen. Nowak za sterami F-16 brał udział w honorowej eskorcie lądujących w bazie w Łasku samolotów.

Od października 2025 r. gen. Nowak pełni funkcję zastępcy Dowódcy Generalnego RSZ, odpowiadającego m.in. za wyposażenie i szkolenie wojska.

Na stanowisku Dowódcy Operacyjnego gen. Nowak zastąpi gen. Klisza, który pełni tę funkcję od października 2023 r. Wcześniej gen. Klisz pełnił funkcję dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, był zaangażowany w proces powstawania tej formacji. Przed służbą w WOT gen. Klisz był oficerem Wojsk Specjalnych, pełnił m.in. funkcję szefa sztabu 1. pułku specjalnego i szefa sztabu Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca; służył także w polskim kontyngencie w Afganistanie podczas misji szkoleniowej Resolute Support komponentu sił specjalnych NATO.

Na stanowisku Dowódcy Operacyjnego gen. Klisz spotkał się z bezprecedensowymi wyzwaniami – m.in. to on odpowiadał za reakcję polskich i sojuszniczych wojsk na wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września ub.r., a także za regularne działania polskiego lotnictwa w reakcji na rosyjskie naloty na Ukrainę.

W obszarze jego odpowiedzialności jest także operacja ochrony bałtyckiej infrastruktury krytycznej Marynarki Wojennej, operacja Podlasie, w ramach której wojsko wspiera Straż Graniczną i policję na granicy z Białorusią, operacja Horyzont, w której wojsko wspiera ochronę kluczowej infrastruktury kolejowej, a także wszystkie polskie kontyngenty za granicą – w tym np. w Libanie, Iraku, na Łotwie, w Turcji czy Rumunii.