Między sąsiadami działek budowlanych na krakowskim osiedlu domów jednorodzinnych doszło do wieloletniego sporu.
B., właściciel jednej z działek, przez którą przebiegał rów melioracyjny, wyrównywał, czy raczej podwyższał poziom swej działki, w efekcie czego wody opadowe zmieniły kierunek i zaczęły spływać na działkę jego sąsiadów G. Sprawą zajęły się służby miejskie w 2013 r. i Prezydent Krakowa wydał decyzję nakazującą B. zbudowanie na jego działce instalacji odprowadzającej wodę do rowu, a sąsiadom G. podłączenie się do niej. Właściciel działki B. proponował zaś, aby jego sąsiedzi G. odprowadzali wodę ze swej działki w drugą stronę, do zbudowanej kanalizacji miejskiej, co wymagało jednak większych kosztów.
– Moich klientów interesowała możliwość podłączenia się do instalacji sąsiada, który skierował bieg wody opadowej na ich działkę, i w miarę możliwości przywrócenie stanu poprzedniego – argumentowała pełnomocnik wnioskodawców Grażyna Kuca, radca prawny.
Samo wydzielenie geodezyjne działki z nieruchomości, bez ustanowienia dla niej odrębnej księgi wieczystej, nie daje podstaw do ustalenia dla niej d...
Sąsiedzi G. wystąpili do sądu cywilnego o ustanowienie służebności przesyłu polegającej na posadowieniu na działce „zalewającego” ich sąsiada ok. 2 metrów niewidocznej rury odprowadzającej wody opadowe przez jego działkę i doprowadzonej do studzienki w rowie melioracyjnym, już na kolejnej działce – jego siostry. Sąd rejonowy ustanowił taką służebność za jednorazowym wynagrodzeniem 25 tys. zł dla sąsiada. Sąd okręgowy wynagrodzenie to zmniejszył do 5 tys. zł.
B. nie dał jednak za wygraną i w skardze kasacyjnej do SN zarzucał nieważność postępowania w niższych instancjach przez pominięcie wezwania do wzięcia udziału w sprawie jego siostry – właścicielki działki, na której stoi końcówka instalacji opadowej, czyli owa studzienka. W jego przekonaniu korzystanie z dostępu do rowu melioracyjnego na cudzej działce wymaga ustanowienia służebności na wszystkich działkach, na których ulokowane jest dane urządzenie.
Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu nie obejmuje potencjalnych wyjątkowych szkód i awarii, ani też całej strefy bezpieczeństwa.
SN nie podzielił tego stanowiska, wskazując, że rów do odprowadzania i przepływu wód z sąsiednich nieruchomości jest częścią składową danej nieruchomości, jednym z ograniczeń współkształtujących prawo własności w rozumieniu art. 140 kodeksu cywilnego.
– Stanowisko to podważa zarzuty skargi kasacyjnej, że doszło do obciążenia nieruchomości będącej własnością osoby trzeciej, niebiorącej udziału w postępowaniu – wskazał w konkluzji uzasadnienia sędzia Paweł Grzegorczyk.
Sygnatura akt I CSK 2401/25
To, że darowizna dla małoletniego jest obciążona np. służebnością drogi koniecznej, nie unieważnia takiej umowy darowizny.
