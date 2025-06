Czy wynagrodzenie za służebność przesyłu uwzględnia wyjątkowe szkody? Ważny wyrok SN

W jego ocenie nie ma znaczenia, że awarie, których naprawa wymaga zajęcia większej części nieruchomości, zdarzają się rzadko, skoro mogą wystąpić. W konsekwencji ustalone wynagrodzenie za taką służebność obejmować ma zarówno obszar niezbędny do bieżącej eksploatacji sieci, jak i teren, który będzie zajęty przez przedsiębiorcę przesyłowego w przypadku wystąpienia awarii.

Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał ten werdykt podkreślając, że choć większe awarie, jak przyznał biegły, występują rzadko, to z uwagi na bezterminowy charakter służebności, należy je uwzględnić. Mogą bowiem wystąpić na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Sąd Najwyższy o służebności przesyłu: wynagrodzenie to jedno, odszkodowanie to drugie

Spółka odwołała się kwestionując w skardze kasacyjnej do SN to, że pas eksploatacyjny służebności konieczny dla usunięcia awarii może być ustalony na podstawie hipotetycznych i wyjątkowo rzadkich zdarzeń i stanowić podstawę do ustalenia wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości.

Sąd Najwyższy w składzie sędziowie: Władysław Pawlak, Karol Weitz i Roman Trzaskowski przychylił się do tych zarzutów. Wskazał, że zakres służebności przesyłu powinien odpowiadać specyfice firmy przesyłowej, rodzajowi i umiejscowieniu jej instalacji przesyłowych oraz działań przyszłych,mieszczących się w granicach prawidłowego gospodarowania. Nie mieszczą się w nich zaś zdarzenia nadzwyczajne, wynikające z siły wyższej lub konieczności odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa.