Pierwszy dzień Kongresu wypełni dziewięć bloków dyskusyjnych. Podczas pierwszego z nich prelegenci omówią wpływ animacji na płynność i wycenę. Eksperci opowiedzą o tym na czym polega praca animatora, jakie korzyści płyną dla spółek oraz przeanalizują różne przypadki wykorzystania tej metody.

Współpraca z animatorem rynku stanowi ważny element wspierający efektywność obrotu akcjami spółki publicznej oraz budowę jej wiarygodności na rynku kapitałowym. Aktywność animatora sprzyja zwiększeniu płynności instrumentu, ograniczeniu spreadów oraz poprawie ciągłości notowań, co bezpośrednio wpływa na komfort i bezpieczeństwo zawierania transakcji przez inwestorów. Dla emitenta oznacza to wzrost atrakcyjności spółki zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, a także wzmocnienie profesjonalnego wizerunku rynku wtórnego akcji. Efektywnie prowadzona animacja może dodatkowo wspierać przyszłe procesy pozyskiwania kapitału oraz zwiększać zainteresowanie spółką w długim horyzoncie inwestycyjnym. - mówi Sebastian Zadora, Dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych Dom Maklerski BOŚ S.A.

Druga dyskusja panelowa będzie dotyczyć roli danych ESG w pozyskiwaniu finansowania, czyli realiów między regulacjami a rzeczywistością. Słuchacze dowiedzą się co dla biznesu oznaczają wyższe wymagania regulacyjne nakładane na banki, jak spełnić regulacje, nie uprzykrzając życia firmom oraz jakie korzyści niesie przejrzystość raportowania ESG.

Kolejna debata zostanie poświęcona perspektywie inwestorów instytucjonalnych. Prelegenci przedstawią wymagania dotyczące kapitalizacji i płynności, oczekiwania względem komunikacji i ładu korporacyjnego.

Następna dyskusja panelowa poświęcona będzie reakcji emitenta na sytuację kryzysową. Zostaną omówione rodzaje zagrożeń, pożądane przygotowania ex ante oraz działania spółki w sytuacji kryzysowej.

Kryzys? Lepiej założyć, że prędzej czy później się pojawi, aby zminimalizować jego skutki, a może nawet go…uniknąć. Brzmi przewrotnie, ale odpowiednie przygotowanie do sytuacji kryzysowych, to klucz do sukcesu. Emitenci muszą sobie radzić nie tylko z różnymi zagrożeniami, które dotykają wszystkie przedsiębiorstwa, ale dodatkowo sam fakt notowania na giełdzie niesie dodatkowe ryzyka — choćby te związane z obowiązkami informacyjnymi czy publikacją wyników. Co istotne, źródeł potencjalnych kryzysów przybywa. W szczególności jest nim dezinformacja, która jest dziś jednym z największych wyzwań dla firm. Dlatego warto ten temat poruszyć podczas najbliższego Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG. - mówi Łukasz Wójcik, Partner Zarządzający TAILORS Group

Po przerwie rozpocznie się panel dotyczący informacji poufnej jako procesu rozciągniętego w czasie. Omówione zostaną takie zagadnienia jak: proces rozciągnięty w czasie – gdzie kończy się etap przygotowawczy, a zaczyna zdarzenie wymagające ujawnienia; ocena emitenta w zakresie decyzji o opóźnieniu publikacji informacji poufnej; dostosowanie procedur wewnętrznych spółki jako ochrona przed zarzutem ze strony organu nadzoru.

Zmiany wprowadzone do MAR w zakresie momentu raportowania o informacji poufnej zmieniają sposób myślenia o znaczeniu tych zdarzeń w procesach rozciągniętych w czasie. Dziś nie wystarczy odpowiedzieć na pytanie, czy raportować. Emitent musi być w stanie wykazać, dlaczego uznał, że proces nadal znajduje się na etapie pośrednim albo osiągnął etap końcowy wymagający ujawnienia informacji oraz czy właściwie chronił jego poufność. W praktyce oznacza to konieczność dostosowania procedur: od identyfikacji informacji poufnej, przez bieżące zarządzanie listami insiderów, po dokumentowanie przesłanek decyzji. Mniej raportów nie musi więc oznaczać mniej obowiązków – ciężar compliance przesuwa się na dokumentowanie racjonalności podejmowanej decyzji na wypadek obrony przed zarzutem nadużycia ze strony nadzoru. - mówi Mateusz Hołda, aplikant adwokacki | associate, KMD.Legal

Kolejny dyskusja dotyczyć będzie opóźniania publikacji informacji poufnej po zmianach w MAR. Uczestnicy dowiedzą się jakie są nowe zasady opóźniania publikacji, czym jest wcześniejsza komunikacja emitenta oraz jakie są korzyści dla spółek.

Kolejną kwestią, nad którą pochylą się eksperci będzie dobre przygotowanie do WZA. Uczestnicy dowiedzą się jakie są ryzyka związane z działaniem w porozumieniu, praktyczne aspekty wdrażania dyrektywy kompetencyjnej oraz posłuchają o bezpieczeństwie e-WZA.

Następnie, po krótkiej przerwie, przybliżona zostanie tematyka perspektywy rozwoju publicznego rynku kapitałowego. Prelegenci opowiedzą o najważniejszych statystykach ostatniej dekady, prognozach kontynuacji/zmiany trendów oraz o unijnych i krajowych zmianach regulacyjnych.

Na koniec pierwszego dnia kongresu odbędą się warsztaty obrony cywilnej pt. „Gotowość zamiast strachu – jak chronić siebie i bliskich w sytuacji kryzysowej”. Uczestnicy dowiedzą się jakie są priorytety przetrwania, jak stworzyć zestaw przetrwania oraz jakie są zasady przetrwania.

Program drugiego dnia kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m. in zagadnień takich jak:

· Informacja poufna jako proces rozciągnięty w czasie

· Opóźnianie publikacji informacji poufnej po zmianach w MAR

· Sytuacja kryzysowa – jak komunikować, żeby nie przegrać

· Wpływ animacji na płynność i wycenę

· Usługi KDPW dla emitentów

· Oczekiwania inwestorów w praktyce: co decyduje o zaufaniu, inwestycji, płynności i głosie na WZA

Podczas jednego z warsztatów będzie można posłuchać o usługach proponowanych przez KDPW dla emitentów.

Z punktu widzenia emitentów usługa służąca identyfikacji akcjonariuszy zasługuje na szczególne zainteresowanie. Spółki mogą z niej korzystać od 2020 roku. Umożliwia ona pozyskanie, poprzez dedykowaną aplikację internetową, informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy, w tym także informacji o liczbie posiadanych przez nich akcji. Usługa ta może stanowić doskonałe wsparcie dla oferowanych przez spółki programów lojalnościowych, które są jednym z narzędzi stosowanych przez emitentów w celu budowania długoterminowych relacji z inwestorami oraz pozyskania nowych klientów. Aby efektywnie zarządzać programem, informacje o akcjonariuszach muszą być aktualne. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom emitentów, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oferuje odpowiednie funkcjonalności w ramach aplikacji Identyfikacja akcjonariuszy, w tym możliwość określania zakresu i cykliczności pozyskiwania danych o swoich akcjonariuszach. Aplikacja działa w oparciu o rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i ochrony danych, jest jednocześnie elementem całego pakietu aplikacji wykorzystywanych przez KDPW w kontakcie z emitentami. - mówi Krzysztof Ołdak, Dyrektor Działu Operacyjnego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Dwudniowe spotkanie zamknie dyskusja panelowa pt. „Zmiany w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym”, podczas której omówione zostaną: zakres i harmonogram działań regulacyjnych, nadchodzące regulacje, wpływ dezinformacji na rynek kapitałowy.

Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Partnerami wydarzenia są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partnerzy Instytucjonalni, Biuro Inwestycji Kapitałowych, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Gide Loyrette Nouel, KGHM Polska Miedź, KMD.Legal, Tailors Group jako Partnerzy oraz Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny.

Szczegółowe informacje dotyczące XVII Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG są dostępne na stronie https://seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/xvii-kongres-relacji-inwestorskich-spolek-gieldowych-seg

Patronami medialnymi są „Rzeczpospolita” i „Parkiet”