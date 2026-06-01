Finałowa gala zgromadziła ponad 200 uczestników. To kulminacyjny moment przedsięwzięcia, które przez ostatnie miesiące pokazywało zmieniającą się rolę dyrektorów finansowych i ich rosnące znaczenie w budowaniu wartości firm.

– Ten wieczór poświęcony jest ludziom odpowiadającym za bezpieczeństwo i strategiczny rozwój organizacji. Dyrektorzy i dyrektorki finansowe odgrywają dziś większą rolę niż jeszcze kilka lat temu. W czasach dynamicznych zmian, rosnącej presji rynkowej – są partnerami dla zarządów w podejmowaniu kluczowych decyzji. Dzisiejsza gala jest po to, by docenić osoby zarządzające finansami, budujące odporność firm – mówił Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, większościowego udziałowca Gremi Media (wydawcy „Rzeczpospolitej”).

Nowe zadania CFO

– Dobry dyrektor finansowy pracuje po obu stronach bilansu, odchodzi od tradycyjnej roli CFO. Od niego zależy poziom marżowości, polityka cenowa firmy – wskazał podczas debaty „Architekci wartości. CFO w czasach permanentnej niepewności”, która odbyła się w trakcie gali, Krzysztof Telega, wiceprezes ARP SA.

Dyrektor finansowy musi też wykorzystywać najnowsze dostępne narzędzia, w tym sztuczną inteligencję. – Mamy dużo zastosowań AI w obszarze analiz dużych wolumenów danych, ich integracji, wstępnej analizy przepisów prawnych czy anomalii. Tam AI już funkcjonuje – podkreślała Anna Zaremba, partnerka EY Polska. – Wdrożenia obnażyły, jak ważna jest jakość danych. To, co włożymy do modelu, gwarantuje jakość tego, co z niego wyjmiemy – dodała.

Mariusz Koczwara, sales director z ADP Polska, podkreślał, że nie należy odchodzić w finansach od polityki małych kroków. – Robienie pewnych rzeczy krok po kroku: analiza danych, przygotowanie danych i potem implementacja nowoczesnych narzędzi to jest właściwa droga – zaznaczał.

W debacie „Architekci wartości. CFO w czasach permanentnej niepewności” zasiedli Paweł Czuryło, redaktor „Rzeczpospolitej”, moderator dyskusji oraz jego goście: Mariusz Koczwara, sales directora w ADP Polska, prof. Piotra Wachowiak, rektora Szkoły Głównej w Warszawie, Krzysztof Telega, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, Sławomira Grzelczaka, wiceprezes zarządu BIK i Anna Zaremba, partnerka w EY

Liczy się współpraca

Zdaniem Sławomira Grzelczaka, wiceprezesa Biura Informacji Kredytowej SA, idealny CFO powinien mieć wiele źródeł informacji. Musi podejmować właściwe decyzje w wielu kwestiach, m.in. z kim warto robić biznes, z którymi kontrahentami współpracować.

– Taki człowiek potrafi zrobić mapę ryzyk, wie, gdzie za chwilę może być dobrze, a gdzie może być gorzej, bo widać sygnały wczesnego ostrzegania – oceniał Grzelczak.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie kształtuje liderów w różnych dziedzinach, w tym przyszłych CFO. Jak mówił rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak, twarda wiedza jest niezwykle ważna.

– Ale istotne są również kompetencje miękkie, czyli współpraca z ludźmi, negocjacje, asertywność, doświadczenie i wartości. Chcę zwrócić szczególnie uwagę na uczciwość. Odpowiedzialność dyrektora finansowego jest niezwykle ważna – podkreślał.

Michał Ślawski, członek zarządu Castorama Polska, oraz Arkadiusz Szczepaniak, wiceprezes Kazar Group, wygrali w kategorii Retail Consumer. Nagrody wręczali Dominique Rodier (ADP), Wojciech Kuśpik (prezes PTWP) i Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rz”

CFO Roku w kategorii Produkcja i Logistyka to Michał Rakowski, wiceprezes ds. finansowych Amica Group

Bartosz Bielak, wiceprezes oraz CFO Grupy Wielton, to CFO Roku w kategorii Wzrost i Ekspansja – nagrodę wręczyli mu Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, oraz Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”

Katarzyna Matuszczyk – CFO i członkini zarządu Polskiego Standardu Płatności – operatora systemu Blik – została laureatką w kategorii Transformacja Cyfrowa

Marta Wrochna-Łastowska, CFO Grupy Żabka, odebrała nagrodę CFO Roku – Zrównoważony Rozwój (ESG) oraz nagrodę specjalną kapituły

Zwycięzcą w kategorii Rising Star CFO został Robert Stasik, wiceprezes i CFO Grupy cyber_Folks

Dominique Rodier, VP R&D w firmie ADP, na początku wydarzenia przygotował „power speech” dla zgromadzonych gości

Wieczór uświetnił Michał Kanarkiewicz, ekspert strategicznego myślenia, z wystąpieniem pt. „Gambit: jak przestać gasić pożary i zacząć myśleć strategicznie”

Nad najwyższym poziomem merytorycznym konkursu czuwała Kapituła złożona z uznanych ekspertów, autorytetów świata finansów, biznesu i mediów. Skład tego znamienitego grona przedstawił przewodniczący kapituły, Paweł Czuryło, redaktor zarządzający Gremi Media. Kapituła w składzie: Sławomir Grzelczak, wiceprezes zarządu BIK SA; Agnieszka Jarosz, dyrektor na Europę Północną i Wschodnią ACC Polska; Mariusz Koczwara, sales director w ADP Polska; Radosław Krupa, partner EY w dziale doradztwa podatkowego; Joanna Makowiecka-Gatza, prezes zarządu Pracodawców RP; Maciej Sadowski, współzałożyciel Fundacji Startup hub Poland; Ewa Sowińska, biegła rewidentka, niezależna członkini rady nadzorczej Orlen SA; prof. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; Anna Wnuk, dyrektor zarządzająca polskiego stowarzyszenia inwestorów kapitałowych; Anna Ogonowska-Rejer, dziennikarka i analityk oraz Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny "Rzeczpospolitej"

Jacek Kunicki, członek zarządu, ds. Finansów, Orange Polska, laureat nagrody w kategorii CFO International Excellence, nagrodę wręczyła Anna Giza, senior sales executive z G-P oraz Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP