Respondenci zostali zapytani, na którą partię oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Najwięcej wskazań uzyskała Koalicja Obywatelska, którą poparło 32,98 proc. badanych. To wynik niższy o blisko 3 pkt. proc. od zanotowanego w poprzednim badaniu. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 26,66 proc., co oznacza niewielki spadek o 0,23 pkt. proc.

Rośnie poparcie dla Konfederacji i Lewicy

Największym beneficjentem zmian okazała się Konfederacja Wolność i Niepodległość. Formacja uzyskała 13,29 proc. poparcia, poprawiając swój wynik o 1,55 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim pomiarem. Na czwartej pozycji znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 7,76 proc., notując wzrost o 0,58 pkt. proc..

Wzrost zanotowała również Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna może liczyć na 7,03 proc. głosów, podczas gdy w poprzednim badaniu osiągnęło 5,54 proc. Oznacza to wzrost o 1,5 pkt. proc..

Spadek poparcia odnotowała natomiast Partia Razem, która z wynikiem 4,78 proc. znalazła się poniżej progu wyborczego. Gorszy rezultat uzyskało także PSL, na które chce głosować 4,25 proc. ankietowanych.

Niewielką poprawę zanotowała Polska 2050, zdobywając 2,71 proc. poparcia, czyli o około 0,4 pkt. proc. więcej niż w poprzednim sondażu. Pozostałe ugrupowania wskazało 0,54 proc. respondentów.

Badanie zostało przeprowadzone 28 i 29 maja na próbie 1057 dorosłych Polaków.

Słabnące notowania Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości

Złe wnioski dla dużych partii płynęły też z sondażu partyjnego United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzonego od 22 do 24 maja. Wynikało z niego, że na KO zagłosowałoby 29,2 proc. badanych. Oznacza to spadek o 3,3 pkt. proc. w stosunku do sondażu z pierwszej połowy maja. Żadna inna partia notowana w sondażu nie zanotowała tak dużego spadku poparcia.

Drugie było Prawo i Sprawiedliwość, które również zanotowało spadek poparcia. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chciało wówczas głosować 22,9 proc. badanych, o 1,1 pkt. proc. mniej niż w poprzednim sondażu.

Podium zamknęła Konfederacja z wynikiem 13,5 proc. (wzrost o 0,4 pkt. proc.). Za jej plecami trwała walka o czwarte miejsce – Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 8,2 proc. głosów (spadek o 0,9 pkt. proc.) tylko nieznacznie wygrywała ją z Nową Lewicą, na którą chciało głosować 8,1 proc. badanych (wzrost o 1,3 pkt. proc., najwięcej spośród wszystkich partii notowanych w sondażu).

Rosnące poparcie dla KO i PiS

Z kolei w sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej przeprowadzonym od 12 do 23 maja KO uzyskała 38,89 proc. poparcia, o 2 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu (28 kwietnia – 11 maja). Spośród partii uwzględnionych w badaniu KO zanotowała największy wzrost. Nieznacznie – o 0,4 pkt. proc. (do 27,03 proc.) – wzrosło poparcie dla drugiego w sondażu PiS. Trzecia była Konfederacja z poparciem na poziomie 11,76 proc. głosów. To o 1,3 pkt. proc. mniej niż przed dwoma tygodniami. Poparcie straciła też Konfederacja Korony Polskiej, która mogła liczyć na 9,32 proc. głosów, a więc o 1,9 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu. To największy spadek spośród wszystkich partii uwzględnionych w sondażu.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Nowa Lewica, która jednak niebezpiecznie zbliża się do progu wyborczego. Na partię Włodzimierza Czarzastego chce głosować 5,2 proc. badanych (o 0,8 pkt. proc. mniej niż przed dwoma tygodniami).