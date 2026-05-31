Punktem wyjścia rozmowy jest pytanie o to, czy wojna kulturowa w ogóle istnieje. Michał Płociński odwołuje się do „zderzenia cywilizacji” Samuela Huntingtona i amerykańskiego pojęcia culture war, przekonując, że współczesne konflikty polityczne coraz częściej dotyczą nie gospodarki, lecz wartości, tożsamości i stylu życia. – To jest walka o definicję życia, wolności, praw człowieka. Wszyscy niby mówią o tym samym, ale każdy zupełnie inaczej rozumie te pojęcia – mówi.

Dlaczego politycy tak chętnie wykorzystują kwestie obyczajowe?

Estera Flieger podchodzi do tej diagnozy z dużą ostrożnością. Jej zdaniem Polska nie przypomina Stanów Zjednoczonych, gdzie wojny kulturowe przeniknęły już sport, popkulturę i codzienność. – Uważam, że twoja teza, iż tym najważniejszym tematem w polskiej polityce są sprawy światopoglądowe, jest na wyrost. Ja bym się pod nią nie podpisała – zaznacza.

W rozmowie pojawia się też pytanie o to, dlaczego politycy tak chętnie wykorzystują kwestie obyczajowe. Według prowadzących spory o aborcję czy edukację seksualną są dziś dużo wygodniejsze niż prawdziwe konflikty gospodarcze, bo pozwalają budować emocje i mobilizować elektoraty. – Zamiast o gospodarce i portfelu rozmawiamy de facto o różańcu – mówi Flieger.

Dużo miejsca w rozmowie zajmuje analiza polskiej prawicy i jej sposobu opowiadania o wartościach. Rozmówcy zastanawiają się, dlaczego politycy tacy jak Grzegorz Braun czy Krzysztof Bosak budują swój przekaz wokół tradycji, religii i obrony „starego porządku”.

Polskie społeczeństwo jest wewnętrznie sprzeczne

Bardzo duże emocje społeczne wywołują dziś kwestie związane z edukacją dzieci. Estera Flieger przekonuje, że nawet jeśli część tych obaw wydaje się przesadzona, nie wolno ich wyśmiewać. Prowadzący wracają też do protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji i zastanawiają się, czy rzeczywiście oznaczały trwały „lewicowy zwrot” polskiego społeczeństwa. Zdaniem Estery Flieger emocje tamtego czasu były znacznie szersze niż sam spór o prawa reprodukcyjne. – W tych protestach nie chodziło o aborcję, a przynajmniej nie chodziło wyłącznie o aborcję – ocenia.

W podcaście pojawia się również refleksja o tym, jak bardzo nasze społeczeństwo jest wewnętrznie sprzeczne. Polacy często deklarują liberalne poglądy w sprawach obyczajowych, ale przy urnach wyborczych kierują się poczuciem bezpieczeństwa, tradycją i religią. – Bo poglądy Polaków są bardzo eklektyczne – mówi Flieger.

Czy polityczne centrum jeszcze w ogóle istnieje?

Rozmowa schodzi także na temat języka debaty publicznej i brutalizacji sporów światopoglądowych. Estera Flieger krytykuje zarówno agresywny język części środowisk liberalnych, jak i radykalizm przeciwników liberalizacji prawa aborcyjnego. – Wrażliwości brakuje po obu stronach – stwierdza.

Na koniec prowadzący zastanawiają się, czy centrum polskiej debaty nie oddało pola najbardziej radykalnym uczestnikom sporu. I czy jeszcze możliwa jest spokojna rozmowa o sprawach, które dotyczą ludzkiej tożsamości, religii i moralności.

Czy wojna kulturowa naprawdę definiuje dziś polską politykę? A może jest tylko wygodnym narzędziem polityków i algorytmów mediów społecznościowych? O tym w najnowszym odcinku podcastu „Rzecz o idei”.

