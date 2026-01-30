Rzeczpospolita

Plus Minus
Prof. Marcin Matczak: Lęki wyborców Grzegorza Brauna nie są irracjonalne

Pomysł obrony wartości liberalnych i lewicowych poprzez wulgarny i agresywny atak na elektorat polityków konserwatywnych jest samobójczy - mówi prof. Marcin Matczak, prawnik.

Publikacja: 30.01.2026 06:00

Prof. Marcin Matczak: Lęki wyborców Grzegorza Brauna nie są irracjonalne

Foto: Wojciech Stróżyk/REPORTER

Estera Flieger

Jest pan osobą wierzącą. Czuje pan, że z tego powodu jest oceniany? Albo wręcz atakowany?

Jestem osobą wierzącą, katolikiem. Czasami mam wrażenie, że to jak powiedzieć, że słucha się disco polo.

