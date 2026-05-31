W sumie w pomoc USA wierzy łącznie 48,1 proc. badanych (ale tylko 12,6 proc. jest tego „zdecydowanie” pewnych). Niemal co trzeci Polak (31,6 proc.) uważa, że Amerykanie nie przyjdą nam z pomocą – wynika z sondażu.

Niezwykle wysoki jest odsetek osób niezdecydowanych. Ponad jedna piąta uczestników sondażu (20,3 proc.) wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”, a to – jak czytamy w Wirtualnej Polsce – „świadczy o dużej niepewności w społeczeństwie”.

Podział ze względu na sympatie polityczne

Jeśli chodzi o wyborców koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica), tylko 38 proc. badanych wierzy w pomoc USA. Aż 45 proc. osób z tej grupy uważa, że Stany Zjednoczone nam nie pomogą.

A wyborcy opozycji (PiS, Konfederacja)? Tu sytuacja jest odwrotna – 62 proc. badanych wierzy w amerykańskie wsparcie, a tylko 22 proc. wyraża sceptycyzm w tej sprawie.

W grupie pozostałych wyborców dominuje dezorientacja – aż 43 proc. nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Jedynie 28 proc. z nich ufa amerykańskim gwarancjom, co pokazuje, że dla dużej części społeczeństwa sojusz z USA stał się wielką niewiadomą – zauważa w opisie badania Wirtualna Polska.

Donald Trump pisze o Karolu Nawrockim i wysłaniu dodatkowych żołnierzy do Polski

21 maja prezydent USA Donald Trump poinformował na platformie Truth Social o wysłaniu dodatkowych 5 tys. żołnierzy do Polski. Zaznaczył przy tym, że stało się to dzięki relacjom z prezydentem Karolem Nawrockim.

Oświadczenie to padło dwa dni po tym, jak wiceprezydent USA J.D. Vance poinformował reporterów o opóźnieniu wysłania wojsk amerykańskich do Polski. Z sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej” wynika, że 27,1 proc. badanych wskazało, że był to sukces Karola Nawrockiego, 10 proc. respondentów uważa, że sukces w tej sprawie odniósł rząd Donalda Tuska, 16,4 proc. ankietowanych uznało deklarację Trumpa za sukces zarówno rządu, jak i prezydenta.

Najwięcej, bo 33,6 proc. respondentów wybrało odpowiedź, że nie był to niczyj sukces, ponieważ Polska nie ma wpływu na decyzje USA.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 22-24.05.2026 r. metodą mix-mode online oraz telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI & CAWI) na próbie 1000.

Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.



O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.



