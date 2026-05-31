Zamieszki po zwycięstwie Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów
Z najnowszych informacji policji wynika, że po starciach pseudokibiców z policją rannych zostało w sumie 219 osób, spośród nich osiem jest w stanie ciężkim.
W sobotę Paris Saint-Germain po serii rzutów karnych wygrał z Arsenalem finałowy mecz Ligi Mistrzów z wynikiem 4:3. W Paryżu i większych francuskich miastach radość kibiców szybko przerodziła się w zamieszki. Policja oszacowała, że tylko na Polach Elizejskich zgromadził się tłum liczący ok. 20 tys. osób.
Sobotnia noc we Francji była spokojniejsza od poprzednich. Na ulice miast wysłano dziesiątki tysięcy policjantów.
Po meczu doszło do zamieszek na ulicach Paryża. Według francuskiej policji najwięcej incydentów i zatrzymań miało miejsce w okolicach stadionu PSG, Parc des Princes, gdzie transmitowano finał Ligi Mistrzów. Groźna była zwłaszcza grupa ok. 4-5 tys. osób, które zgromadziły się pod obiektem. Doszło do prób siłowego sforsowania bram, jednak zostały one udaremnione przez policję. Tłum próbował także wznosić barykady z rowerów miejskich.
Według wstępnych informacji francuskich służb, niszczono samochody, lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne. W wielu miejscach obrzucano siły porządkowe różnymi przedmiotami, również zagrażającymi zdrowiu i życiu. Agencja AFP poinformowała także o nieudanych próbach wtargnięcia do komisariatów policji. Funkcjonariusze wielokrotnie używali gazu łzawiącego.
AFP przypomniała, że minister spraw wewnętrznychzmobilizował na sobotę 22 tys. policjantów i żandarmów, w tym 8 tys. w Paryżu. Szef resortu zapewniał, że służby przygotowały „bardzo solidny i niezawodny plan” na wypadek wybuchu niepokojów.
Obok finału piłkarskiej Ligi Mistrzów w sobotni wieczór w Paryżu odbywał się też ważny mecz stołecznego klubu w ekstraklasie Francji w rugby; rozgrywano kolejne spotkania wielkoszlemowego turnieju tenisowego na kortach Rolanda Garrosa, a także odbyło się kilka koncertów.
W niedzielę po południu na Polach Marsowych ma się odbyć parada z udziałem piłkarzy PSG, a policja spodziewa się, że wydarzenie może zgromadzić nawet do 100 tys. osób. Po jej zakończeniu zawodników i sztab trenerski paryskiego klubu ma przyjąć w Pałacu Elizejskim prezydent Francji Emmanuel Macron.
