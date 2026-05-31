Z najnowszych informacji policji wynika, że po starciach pseudokibiców z policją rannych zostało w sumie 219 osób, spośród nich osiem jest w stanie ciężkim.

Reklama Reklama

W sobotę Paris Saint-Germain po serii rzutów karnych wygrał z Arsenalem finałowy mecz Ligi Mistrzów z wynikiem 4:3. W Paryżu i większych francuskich miastach radość kibiców szybko przerodziła się w zamieszki. Policja oszacowała, że tylko na Polach Elizejskich zgromadził się tłum liczący ok. 20 tys. osób.

Zamieszki po meczu w Paryżu

Po meczu doszło do zamieszek na ulicach Paryża. Według francuskiej policji najwięcej incydentów i zatrzymań miało miejsce w okolicach stadionu PSG, Parc des Princes, gdzie transmitowano finał Ligi Mistrzów. Groźna była zwłaszcza grupa ok. 4-5 tys. osób, które zgromadziły się pod obiektem. Doszło do prób siłowego sforsowania bram, jednak zostały one udaremnione przez policję. Tłum próbował także wznosić barykady z rowerów miejskich.

Zamieszki po zwycięstwie Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów Foto: Reuters/Benoit Tessier

Według wstępnych informacji francuskich służb, niszczono samochody, lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne. W wielu miejscach obrzucano siły porządkowe różnymi przedmiotami, również zagrażającymi zdrowiu i życiu. Agencja AFP poinformowała także o nieudanych próbach wtargnięcia do komisariatów policji. Funkcjonariusze wielokrotnie używali gazu łzawiącego.

Policja miała „bardzo solidny i niezawodny plan”

AFP przypomniała, że minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez zmobilizował na sobotę 22 tys. policjantów i żandarmów, w tym 8 tys. w Paryżu. Szef resortu zapewniał, że służby przygotowały „bardzo solidny i niezawodny plan” na wypadek wybuchu niepokojów.

Obok finału piłkarskiej Ligi Mistrzów w sobotni wieczór w Paryżu odbywał się też ważny mecz stołecznego klubu w ekstraklasie Francji w rugby; rozgrywano kolejne spotkania wielkoszlemowego turnieju tenisowego na kortach Rolanda Garrosa, a także odbyło się kilka koncertów.

W niedzielę po południu na Polach Marsowych ma się odbyć parada z udziałem piłkarzy PSG, a policja spodziewa się, że wydarzenie może zgromadzić nawet do 100 tys. osób. Po jej zakończeniu zawodników i sztab trenerski paryskiego klubu ma przyjąć w Pałacu Elizejskim prezydent Francji Emmanuel Macron.