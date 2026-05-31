„Faktem jest, że według wielu jestem atrakcją numer jeden na świecie” – napisał Trump. Dodał, że zdobywa „znacznie większą publiczność niż Elvis w szczytowej formie” i „robi to bez gitary”.

„The Great American State Fair”, obchody 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych

W związku z obchodzoną w tym roku 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych na waszyngtońskim National Mall przez kilkanaście dni – od 25 czerwca do 10 lipca – będzie trwał festiwal „The Great American State Fair”.

Organizacja Freedom 250, której powstanie ogłosił w ubiegłym roku Trump, przedstawiła pierwszą grupę artystów, mających wystąpić podczas wydarzenia. Znaleźli się wśród nich: Martina McBride, Bret Michaels, Young MC, Morris Day&The Time, The Commodores, Vanilla Ice i Flo Rida. Danielle Alvarez, rzeczniczka Freedom 250, mówiła, że w ramach obchodów zaplanowano szereg wystaw, atrakcji dla rodzin, występów muzycznych, przelotów nad lotniskami i innych atrakcji.

Jednak od tamtego momentu część artystów odwołała udział w wydarzeniu, tłumacząc to obawą o to, że impreza może być postrzegana przez pryzmat polityki.

Donald Trump zastąpi „trzeciorzędnych artystów”

Trump zbagatelizował działania, które zostały wycofane, sugerując w kolejnym wpisie, że rozwiązaniem jest ich „anulowanie”. „Rozumiem, że artyści dostają »tremy« w związku ze swoim występem (...), dlatego zastanawiam się nad sprowadzeniem Największej Atrakcji na świecie – człowieka, który przyciąga znacznie większą publiczność niż Elvis w szczytowym okresie swojej kariery, i robi to bez gitary; człowieka, który kocha nasz kraj bardziej niż ktokolwiek inny; oraz człowieka, którego niektórzy uważają za najlepszego prezydenta w historii – DONALDA J. TRUMPA, aby zastąpił tych wysoko opłacanych, trzeciorzędnych »artystów« i wygłosił wielkie przemówienie, mobilizując kraj do dalszego działania, tak jak robiłem to przez cały okres mojej prezydentury!” – napisał Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

„Powinniśmy zorganizować wielki wiec MAKE AMERICA GREAT AGAIN na 250 osób, zamiast zapraszać piosenkarzy, których muzyki nikt nie chce słuchać, a którzy nie robią nic poza narzekaniem, a mimo to są drodzy” – stwierdził Trump w mediach społecznościowych.

Prace budowlane nad tymczasową areną, na której w czerwcu odbędzie się gala Freedom 250 na południowym trawniku Białego Domu w Waszyngtonie Foto: Reuters/Aaron Schwartz

Kto zrezygnował z występów, a kto „jest z nich dumny”?

Organizator wydarzenia potwierdził dziennikowi „Washington Post”, że Trump wystąpi na ceremonii rozpoczęcia festiwalu. Przemówienie ma wygłosić w środę 24 czerwca, czyli w przeddzień oficjalnego startu wydarzenia. Dwóch doradców prezydenta powiedziało gazecie, że podejmują szybkie działania, by ogłoszony przez Trumpa wiec się odbył. Nie wiadomo, jacy artyści ostatecznie wystąpią.

Freedom 250 jest określane jako bezpartyjne, ale zostało założone w zeszłym roku przez Trumpa i kierowane przez byłego pracownika Departamentu Stanu mianowanego przez Trumpa w jego pierwszej kadencji. Kilku artystów, w tym Bret Michaels, The Commodores i Martina McBride, zrezygnowało z udziału w zeszłym tygodniu.

Michaels i inni artyści twierdzili, że zostali wprowadzeni w błąd co do tematyki koncertów lub obawiali się wplątania w konflikt polityczny. McBride w oświadczeniu na Instagramie napisała, że „miała okazję wystąpić na bezpartyjnym wydarzeniu, ale okazało się to mylące”.

Inni artyści planują wziąć udział, m.in. Flo Rida i Fab Morvan. Przedstawiciel tego ostatniego powiedział wcześniej, że raper „jest dumny, że może pomóc w obchodach 250. rocznicy powstania Ameryki”.