Birdwatching zyskuje popularność wśród młodych ludzi
Około 750 tys. Brytyjczyków w wieku 16-29 lat regularnie zajmuje się obserwacją ptaków. Tak wynika z badania opublikowanego przez Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), na które powołuje się serwis Well.pl. To wzrost liczby miłośników tego hobby – od 2018 r. – o ponad 1 000 proc.
Czytaj więcej

Birdwatching, jak zauważa Well.pl, to forma spędzania wolnego czasu wymagająca ciszy i skupienia, a tym samym wyjątkowo różniąca się od popularnego przeglądania mediów społecznościowych. Jednocześnie to właśnie one rozpowszechniają nowe hobby wśród młodych. Na Instagramie i TikToku pojawiają się kolejne konta, a na nich informacje dotyczące birdwatchingu.
Eksperci zwracają jednak uwagę, że obserwowanie ptaków to nie tylko moda. Zajęcie to jest korzystne dla psychiki i może poprawiać nastrój. – Ludzie przez tysiące lat rozwijali się razem z naturą, dlatego potrzeba kontaktu z nią jest w nas bardzo głęboko zakorzeniona – zauważył Amir Khan z RSPB, cytowany przez Well.pl.
Zjawisku przyglądają się też naukowcy. Badają, czy może ono wspierać funkcje poznawcze i spowalniać procesy związane ze starzeniem.
Czytaj więcej

Birdwatching od 2021 r. cieszy się coraz większym zainteresowaniem także w Korei Południowej. Znaczne grono zwolenników zyskuje tam od 2025 r., kiedy zaczęły wspominać o nim znane osoby, w tym pisarka Jeong Serang i aktorka Kim Taeri. Wypowiedź tej ostatniej na temat birdwatchingu opublikowaną na kanale Netflix Korea cytuje Well.pl.
– Od dłuższego czasu regularnie obserwuję ptaki. Chodzę z lornetką i uważnie słucham ich śpiewu. Kiedy słyszę śpiew, zatrzymuję się i patrzę. Najważniejsze jest wstrzymanie oddechu. Potem bardzo powoli podchodzę w stronę dźwięku – mówi.
