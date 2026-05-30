W czerwcówkę będzie można plażować nad Bałtykiem
Z najnowszych prognoz wynika, że początek czerwca będzie bardzo przyjemny i ciepły, choć niekoniecznie spokojny. Jak informuje TVN24 Meteo, nad Atlantykiem ukształtuje się Niż Islandzki, który będzie wpływał na cyrkulację powietrza nad Europą. Do Polski zacznie napływać ciepłe powietrze z południa kontynentu, jednak od zachodu będą zbliżać się chłodniejsze masy polarne. Na styku tych dwóch stref mogą tworzyć się fronty atmosferyczne, dlatego miejscami pojawią się przelotne opady i burze.
W Boże Ciało temperatura w większości kraju ma przekroczyć 25 stopni Celsjusza, a w centrum i na zachodzie może sięgnąć nawet 27 stopni. Chłodniej będzie głównie nad morzem. Tego dnia na południu, wschodzie Polski i w regionach północno-zachodnich mogą wystąpić przelotne deszcze i burze.
Kolejne dni długiego weekendu czerwcowego również zapowiadają się w wakacyjnym stylu. Będzie ciepło, z temperaturami około 20-25 stopni. Według prognoz IMGW temperatury wyraźnie przekroczą wartości wieloletnich norm klimatycznych z lat 1991-2020. W sobotę i niedzielę w wielu miejscach w Polsce mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Synoptycy ostrzegają, że przy nagłych wzrostach temperatury łatwo rozwijają się burze i inne gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak grad.
Pogoda na Boże Ciało od lat bywa traktowana jako ludowa zapowiedź tego, jakie będzie lato. Już teraz synoptycy przewidują, że czerwiec, lipiec i sierpień mogą być cieplejsze od średniej z lat 1991-2020. Jeśli chodzi o opady, najczęściej będą mieścić się w normie. Można też spodziewać się pogodowych zawirowań w postaci gwałtownych burz i intensywnych deszczów. Okresy upałów mogą być przerwane krótkimi ochłodzeniami.
Wiele wskazuje na to, że przez część sezonu wakacyjnego w naszym kraju będą utrzymywać się warunki zbliżone do tych, jakie panują na południu Europy. Nie ma jednak gwarancji stabilnej i suchej pogody. W długoterminowych prognozach najspokojniej zapowiada się wrzesień. W tym czasie temperatura i opady mają wrócić do wartości typowych dla normy wieloletniej.
