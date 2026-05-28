W czwartek na przeważającym obszarze Polski IMGW prognozuje temperatury w granicach 17-18 stopni. Powyżej 20 stopni będzie jedynie na zachodzie kraju, natomiast na wschodzie może padać deszcz.

Pogoda na czwartek, 27 maja: Pogodnie, ale chłodniej. Mogą pojawić się burze

W czwartek prawie w całym kraju będzie pogodnie, większe zachmurzenie prognozowane jest jedynie na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich. Na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe są też burze. Temperatura wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz obszarach podgórskich Karpat, około 18 stopni w centrum i do 22 stopni na południowym zachodzie. Wiatr na zachodzie będzie słaby. W innych częściach kraju może być porywisty, a na północnym wschodzie okresami dość silny, w porywach do 60 km/h. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać do 65 km/h.

W nocy termometry pokażą od 1 stopnia w dolinach karpackich, około 2-3 stopnie na wschodzie i miejscami w centrum do 8 stopni na zachodzie, a nad morzem nawet 9-11 stopni. Lokalnie w dolinach karpackich, w centrum oraz na wschodzie temperatura przy gruncie może spaść do około -1 stopnia.

Prognoza pogody na piątek. Powrót wysokich temperatur. Do 26 stopni Celsjusza na zachodzie

W piątek będzie pogodnie i bardzo ciepło. Pochmurnie może być tylko na Suwalszczyźnie i na wybrzeżu Pomorza Zachodniego. Tam możliwy jest także słaby, przelotny deszcz. Temperatura wyniesie od 18 stopni na wschodzie i miejscami nad morzem, około 21 stopni w centrum do 26 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby, tylko na północy, szczególnie nad morzem, okresami może być dość silny.

W nocy miejscami pojawią się opady deszczu, a na zachodzie również burze. Na zachodzie Dolnego Śląska, na Ziemi Lubuskiej, na Pomorzu Zachodnim, na Kujawach oraz w Wielkopolsce opady mogą być intensywne. Termometry pokażą od 6 stopni Celsjusza na Podhalu i północnym wschodzie, około 10 stopni w centrum do 15 stopni na zachodzie.