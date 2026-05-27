Paweł Kukiz
Paweł Kukiz zabrał głos w sprawie rządowego projektu dotyczącego zabezpieczenia socjalnego dla artystów i zaapelował do Polaków o zmianę spojrzenia na środowisko twórców. W programie „Debata Gozdyry” przekonywał, że wielu ludzi widzi jedynie największe gwiazdy sceny, zapominając o setkach osób pracujących w ich cieniu.
– Myślicie państwo, że artysta to Kukiz, Rodowicz czy Borysewicz, a nie dostrzegacie tych wszystkich ludzi drugiego i trzeciego planu, dzięki którym ci artyści istnieją – mówił.
Kukiz podkreślił, że wielu muzyków i ludzi związanych z kulturą przez lata funkcjonują bez stabilnych dochodów i odpowiedniego zabezpieczenia. Przypomniał, że szczególnie na początku kariery artyści często nie mają możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i regularnego opłacania składek.
Czytaj więcej
Blisko 20 tys. najmniej zarabiających twórców ma skorzystać z rządowej pomocy w regulowaniu należności do ZUS.
Choć były lider Kukiz’15 dostrzega potrzebę zmian, uważa, że projekt rządu w obecnym kształcie jest niedopracowany. Zaznaczył, że koszty wsparcia nie powinny być przerzucane wyłącznie na podatników. Według niego większy udział w finansowaniu systemu powinny mieć organizacje zarządzające prawami autorskimi oraz sami najlepiej zarabiający artyści.
Jako jedno ze źródeł finansowania wskazał również opłatę reprograficzną. Zaproponował także dodatkowe składki dla najbogatszych twórców. – Ci, którzy zarabiają miliony, mogliby wspierać tych, którzy takich pieniędzy nie mają – argumentował.
Kukiz skrytykował też pomysł tworzenia komisji weryfikujących status artysty zawodowego. Jego zdaniem pojawia się pytanie o uczciwość i kompetencje osób, które miałyby decydować o przyznawaniu wsparcia.
Czytaj więcej
Wskutek celowego niezłożenia sprawozdań finansowych rozwiązane będą obie partie byłego ministra sprawiedliwości. Taką samą decyzję podjęli Paweł Ku...
Rządowy projekt zakłada dopłaty do składek społecznych i zdrowotnych dla artystów o najniższych dochodach. Składki mają być uzupełniane do poziomu minimalnego wynagrodzenia, a wsparcie będzie przyznawane czasowo i regularnie weryfikowane przez ZUS.
W trakcie prac nad ustawą zrezygnowano także z pomysłu powołania Instytutu Artysty Zawodowego. Jego zadania ma przejąć nowe Centrum Edukacji i Pracy Artystycznej. Projekt przewiduje również programy pomagające artystom w przekwalifikowaniu się po zakończeniu kariery zawodowej.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas