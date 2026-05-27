Paweł Kukiz zabrał głos w sprawie rządowego projektu dotyczącego zabezpieczenia socjalnego dla artystów i zaapelował do Polaków o zmianę spojrzenia na środowisko twórców. W programie „Debata Gozdyry” przekonywał, że wielu ludzi widzi jedynie największe gwiazdy sceny, zapominając o setkach osób pracujących w ich cieniu.

– Myślicie państwo, że artysta to Kukiz, Rodowicz czy Borysewicz, a nie dostrzegacie tych wszystkich ludzi drugiego i trzeciego planu, dzięki którym ci artyści istnieją – mówił.

Artyści bez stabilnych dochodów

Kukiz podkreślił, że wielu muzyków i ludzi związanych z kulturą przez lata funkcjonują bez stabilnych dochodów i odpowiedniego zabezpieczenia. Przypomniał, że szczególnie na początku kariery artyści często nie mają możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i regularnego opłacania składek.

Choć były lider Kukiz’15 dostrzega potrzebę zmian, uważa, że projekt rządu w obecnym kształcie jest niedopracowany. Zaznaczył, że koszty wsparcia nie powinny być przerzucane wyłącznie na podatników. Według niego większy udział w finansowaniu systemu powinny mieć organizacje zarządzające prawami autorskimi oraz sami najlepiej zarabiający artyści.

Jako jedno ze źródeł finansowania wskazał również opłatę reprograficzną. Zaproponował także dodatkowe składki dla najbogatszych twórców. – Ci, którzy zarabiają miliony, mogliby wspierać tych, którzy takich pieniędzy nie mają – argumentował.

Rządowy projekt dopłaty do składek artystów

Kukiz skrytykował też pomysł tworzenia komisji weryfikujących status artysty zawodowego. Jego zdaniem pojawia się pytanie o uczciwość i kompetencje osób, które miałyby decydować o przyznawaniu wsparcia.

Rządowy projekt zakłada dopłaty do składek społecznych i zdrowotnych dla artystów o najniższych dochodach. Składki mają być uzupełniane do poziomu minimalnego wynagrodzenia, a wsparcie będzie przyznawane czasowo i regularnie weryfikowane przez ZUS.

W trakcie prac nad ustawą zrezygnowano także z pomysłu powołania Instytutu Artysty Zawodowego. Jego zadania ma przejąć nowe Centrum Edukacji i Pracy Artystycznej. Projekt przewiduje również programy pomagające artystom w przekwalifikowaniu się po zakończeniu kariery zawodowej.