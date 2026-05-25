Badanym zadano pytanie: „Czy Polska powinna pozostać w UE, czy z niej wystąpić”. Na tak sformułowane pytanie w sumie 71 proc. uczestników badania opowiedziało się za pozostaniem w UE. 49 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź, że Polska „zdecydowanie powinna pozostać w UE”, a 22 proc. wskazało, że „raczej powinna pozostać”.

Polexitu życzy sobie 21 proc. uczestników badania, przy czym 10 proc. uważa, że Polska „zdecydowanie powinna wystąpić z UE”, natomiast 11 proc., że „raczej” powinna wyjść z Unii.

8 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat.

Sondaż na początku maja – w referendum wzięłoby udział 77 proc. badanych

Z podobnego sondażu przeprowadzonego na początku maja przez pracownię Opinia24 dla „Gazety Wyborczej”, wynikało, że za pozostaniem w UE głosowałoby 53 proc. badanych. Wyjść z Unii chciałoby 15 proc. W tamtym badaniu na pytanie o udział w ewentualnym referendum nad wyjściem z UE 77 proc. badanych zadeklarowało, że wzięłoby w nim udział.

„GW” przypomniała, że w referendum akcesyjnym frekwencja wynosiła 58,9 proc. Za przystąpieniem do UE było 77,5 proc. głosujących, przeciw – 22,5 proc.

Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Z okazji rocznicy wstąpienia Polski do UE premier Donald Tusk opublikował w portalach społecznościowych nagranie z Placu Zamkowego w Warszawie, gdzie świętowano to wydarzenie. Nagranie tłumu z powiewającymi flagami polską i unijną Tusk opatrzył komentarzem: „Już wtedy wiedzieliśmy, że to dobra decyzja. 22 lata dumy!”.

Na wyjście z Unii Europejskiej zdecydowała się w 2020 r. Wielka Brytania.