O zamknięciu drogi informuje Tatrzański Park Narodowy (TPN) za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz swojej strony internetowej.

Droga do Morskiego Oka zamknięta dla ruchu pieszego i kołowego z powodu remontu

W czasie zamknięcia trasy dojście do schronisk w Morskim Oku i Roztoce oraz do zielonego szlaku do Doliny Pięciu Stawów będzie jednak, jak informuje TPN, możliwe. Turyści będą mogli dostać się tam z Zazadniej lub Wierchu Poroniec przez Rusinową Polanę. Następnie będą musieli podążać czarnym szlakiem do połączenia z czerwonym szlakiem z Równi Waksmundzkiej i dalej w kierunku Wodogrzmotów Mickiewicza oraz Morskiego Oka lub Doliny Pięciu Stawów. Jednak przejście tej trasy trwa o ok. 1,5-2 godziny dłużej w jedną stronę w porównaniu z tradycyjnym szlakiem z Palenicy Białczańskiej.

Parking na tej ostatniej na czas remontu pozostaje zamknięty. Turyści planujący wycieczki na inne szlaki cały czas natomiast mogą korzystać z parkingu na Łysej Polanie. Od 25 do 29 maja nie będą kursować e-busy oraz przewozy konne.

Remont drogi do Morskiego Oka. Utrudnienia możliwe do 10 czerwca

Remont trasy prowadzącej do Morskiego Oka prowadzony jest na zlecenie zarządcy drogi – Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Rozpoczął się 18 maja i został podzielony na kilka etapów. Do 22 maja w związku z frezowaniem nawierzchni oraz ścinaniem poboczy nie kursowały e-busy i przewozy konne. Trasa była natomiast otwarta dla ruchu pieszego. Turyści musieli jednak liczyć się z pewnymi utrudnieniami.

Trwający właśnie etap remontu rozpoczął się 25 maja i potrwa do 29 maja. W tym czasie prowadzone są prace związane z układaniem nowych warstw asfaltu i z tego powodu popularna trasa prowadząca do Morskiego Oka jest całkowicie zamknięta. W związku z tym TPN sugeruje turystom przełożenie wycieczki „[…] na termin po zakończeniu prac i ponownym otwarciu drogi”.

Ostatni etap remontu zaplanowano na 8-10 czerwca. Wówczas prowadzone mają być prace przy poboczach. W tym czasie nie będą kursować e-busy i przewozy konne. Ruch pieszych będzie natomiast możliwy, jednak turyści muszą liczyć się z utrudnieniami.

„Wszystkie terminy prac są uzależnione od warunków pogodowych i mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach harmonogramu będziemy informować na bieżąco w kolejnych komunikatach” – zastrzega TPN.