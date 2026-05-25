W najbliższych godzinach pogoda w całym kraju będzie bardzo dobra. Takie warunki utrzymają się do wtorku. Od środy czekają nas zmiany. W prognozach widać ostrzeżenia przed silnym wiatrem.

Reklama Reklama

Jaka pogoda 25 maja? Ciepło i bez opadów

W poniedziałek niebo będzie niemal bezchmurne, pochmurnie może być jedynie na początku dnia na południowym wschodzie kraju. Termometry pokażą od 21 stopni Celsjusza na północy do 26 stopni na południu i zachodzie Polski, tylko nad samym morzem miejscami może być 16-18 stopni. Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, ale miejscami również porywisty – w Bieszczadach porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 55 km/h.

Noc również będzie pogodna z temperaturą od 9 stopni na Podlasiu do 15 stopni na Dolnym Śląsku. Na wybrzeżu miejscami wiatr może wiać z prędkością do 65 km/h.

Jaka pogoda 26 maja? Prawie 30 stopni

We wtorek również będzie pogodnie i jeszcze cieplej niż w poniedziałek. Jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie pojawi się zachmurzenie i tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach do 28 stopni w Małopolsce. Chłodniej tylko miejscami na północnym wschodzie i nad samym morzem – tam 16-20 stopni. Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, ale miejscami w porywach może osiągać prędkość do 60 km/h, a na wybrzeżu nawet do 65 km/h.

W nocy temperatura wyniesie od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 17 stopni na południowym wschodzie. Na wybrzeżu, w Tatrach i w Bieszczadach może silnie wiać.

Od środy zmiana pogody. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

27 maja zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na wschodzie i południu kraju miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Ochłodzi się. Temperatura wyniesie od 13 stopni na wybrzeżu i 19 w centrum do 21 stopni na południu.

W prognozach zagrożeń meteorologicznych widać ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla kilku województw. Dotyczy to Mazowsza, Podlasia i województwa lubelskiego.