Polska już wkrótce, jak podaje serwis tvnmeteo.pl, znajdzie się pod wpływem stabilnego i rozległego wyżu znad zachodniej Europy. Wraz z nim zacznie napływać coraz cieplejsze powietrze.

Przed nami burzowa pogoda

Wtorek pochmurny. Możliwe jednak większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Nadal też możliwe przelotne opady deszczu, a po południu na południowym-zachodzie oraz na północnym-wschodzie – miejscami także burze. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami spaść może do 30 mm deszczu i wystąpić mogą drobne opady gradu. Maksymalnie na termometrach od 12 stopni Celsjusza na wybrzeżu i Podhalu, przez 18 stopni Celsjusza w centrum do 23 stopni Celsjusza na Podlasiu i Polesiu.

W związku z możliwością wystąpienia burz, IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla części województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, a także dla województwa dolnośląskiego oraz części województw lubuskiego i opolskiego. Ostrzeżenia obowiązują we wtorek 19 maja w godz. 12:00-23:00.

W nocy z wtorku na środę miejscami spodziewać należy się mgieł ograniczających widzialność do 200 metrów.

W środę nadal pochmurnie. Mniejsze zachmurzenie możliwe jedynie przed południem na zachodzie i w centrum. Po południu w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami – głównie na wschodzie i w centrum – wystąpić mogą burze, w czasie których porywy wiatru osiągać mogą około 60 km/h. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu i w kotlinach górskich, przez 20 stopni Celsjusza w centrum do 23 stopni Celsjusza na Polesiu.

Nadchodzi ocieplenie. Nawet 28 stopni Celsjusza

W czwartek cały czas spodziewać należy się sporego zachmurzenia, przelotnych opadów deszczu, a miejscami również burz. Maksymalnie na termometrach od 17 do 23 stopni Celsjusza, chłodniej jedynie na krańcach południowych (12 stopni Celsjusza). W piątek temperatury podobne do tych czwartkowych. Tego dnia jednak w większości kraju już bez deszczu.

Od soboty, jak wynika z prognoz IMGW, spodziewać należy się ocieplenia. Temperatury maksymalne od 20 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie i miejscami na północy do nawet 27-28 stopni Celsjusza na zachodzie. Chłodniej jedynie na krańcach południowych (14 stopni Celsjusza).

Nadchodzi ocieplenie Foto: IMGW

Wysokie temperatury utrzymają się w niedzielę. Na termometrach maksymalnie zobaczyć będzie można od 19 do 28 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej jedynie na krańcach południowych i miejscami na północy (17 stopni Celsjusza).