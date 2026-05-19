Poniedziałkowa sesja zakończyła się pomyślnie dla krajowego rynku akcji, ale na początku wtorkowego handlu mamy zastój. Co więcej, wczorajsza sesja nie zmieniła istotnie perspektyw krajowego rynku po tym, jak w ubiegłym tygodniu nie udało się ostatecznie wybić na nowe szczyty w cenach zamknięcia. Dodatkowo wiarygodność poniedziałkowego wzrostu podważają niższe niż podczas poprzednich sesji obroty.

Reklama Reklama

Na starcie handlu na czele WIG20 plasują się spółki energetyczne i handlowe. Modivo i PGE zyskują po około 1,3 proc. Ponad 1-proc. zwyżki notują także Tauron oraz Allegro. Na dole tabeli znajdziemy KGHM z 2,3-proc. spadkiem. Na czerwono świeci też kilka banków i Kruk.

Dzisiejsza sesja w Azji zakończyła się m.in. 3,3-proc. spadkiem KOSPI, tegorocznego światowego lidera. Pod presją pozostają wciąż rynki w Indiach i Indonezji. Przeceny nie uniknął także japoński Nikkei 225, natomiast chiński Hang Seng zyskał 0,45 proc.

Spośród europejskich indeksów sporą ochotę na odreagowanie wykazuje z rana niemiecki DAX, który zyskuje o 1,1 proc. Tempo stara mu się dotrzymać paryski CAC40, który jest o 0,8 proc. wyżej od wczorajszego zamknięcia. Kontrakty na amerykańskie indeksy akcji po słabszej sesji poniedziałkowej tkwią na poziomach neutralnych.

Na rynku walut dolar nieco zyskuje przy spadku notowań głównej pary (EUR/USD) do 1,163. Notowania ropy nieznacznie się korygują, co można wiązać z oznajmieniem prezydenta Donalda Trumpa o odsunięciu kolejnych ataków na Iran w związku z impasem w negocjacjach. Przy silniejszym dolarze nieco traci złoto, którego uncja wyceniana jest na 4554 dolary. Bitcoin po spadkach z ostatnich dni wylądował w okolicach 77,16 tys. dolarów.

Wtorek przynosi kolejne wzrosty rentowności obligacji skarbowych. Oprocentowanie polskich papierów dziesięcioletnich przekracza z rana 6 proc. W okolicach 4,6 proc. utrzymuje się dochodowość amerykańskich obligacji dziesięcioletnich.