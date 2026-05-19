Atakując rosyjską obronę powietrzną i logistykę dziesiątki kilometrów za linią frontu, Ukraina zakłóca postępy Rosji na polu bitwy i otwiera drogę do dalekosiężnych ataków na rosyjskie instalacje naftowe i wojskowe – informują rozmówcy agencji, dwaj ukraińscy dowódcy, dwaj specjaliści od dronów i trzej analitycy wojskowi. 

„Ataki pośrednie”, które mają utorować dalszą drogę

Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że w ostatnich miesiącach więcej środków przeznaczono na „uderzenia pośrednie”, zazwyczaj przeprowadzane w odległości od 30 do 180 km za linią frontu. Ukraina przeprowadza na „głębokości operacyjnej” ataki na rosyjskie radary, środki obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu, infrastrukturę komunikacyjną oraz logistykę. – Dzięki temu drony szturmowe dalekiego zasięgu mogą teraz łatwiej prześlizgnąć się przez obronę i zaatakować rosyjskie obiekty naftowe znajdujące się daleko za linią frontu, powiedział agencji Robert „Magyar” Browdi, dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych. – Rola uderzeń na średnim dystansie jest obecnie decydująca – powiedział, opisując uderzenia na dystansie do 2 tys. km.

Czytaj więcej

Podczas ubiegłotygodniowego spotkania w Nowym Jorku prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Tru
Konflikty zbrojne
Jak daleko w głąb Rosji mogą sięgnąć Ukraińcy?

Analitycy ds. obronności twierdzą, że same tego typu ataki nie są w stanie odwrócić losów wojny przeciwko Rosji, mają jednak na nią istotny wpływ i mogą zmienić dynamikę wojny. W ciągu ostatnich kilku miesięcy ukraińskie ataki dronów dalekiego zasięgu spowodowały największe zniszczenia rosyjskiej infrastruktury naftowej od czasu inwazji Moskwy w 2022 r.. Reuters podaje, że w ubiegłym miesiącu Rosja ograniczyła wydobycie ropy naftowej z powodu ataków dronów na porty i rafinerie, a dostawy ropy naftowej jedynym pozostałym rosyjskim rurociągiem do Europy zostały wstrzymane.

Mieszkańcy Krasnogorska w pobliżu Moskwy przyglądają suię zniszczeniom budynku mieszkalnego po ataku

Mieszkańcy Krasnogorska w pobliżu Moskwy przyglądają suię zniszczeniom budynku mieszkalnego po ataku ukraińskich dronów

Foto: Reuters/Stringer

Ataki podniosły też morale na Ukrainie po zimie, w czasie której Rosjanie atakowali ukraińską sieć energetyczną. Tempo postępów wojsk rosyjskich na polu bitwy jest obecnie najniższe od 2023 r..

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w maju, że liczba ukraińskich „ataków pośrednich” wzrosła dwukrotnie w porównaniu z marcem i czterokrotnie w porównaniu z lutym.

Buk, Tor i Pancyr celami o największej wartości

„Kusto”, dowódca polowy 7. batalionu 414. Samodzielnej Brygady Systemów Bezzałogowych powiedział, że zdolności Ukrainy w zakresie uderzeń pośrednich znacznie wzrosły od jesieni. – Rozwinęliśmy skalę, zwiększyliśmy liczbę załóg i rozszerzyliśmy liczbę używanych systemów – oświadczył w korespondencji z Reuterem.

Czytaj więcej

Pancyr-S1, samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy
Polityka
Rosja sprawdza gotowość bojową obrony przeciwlotniczej na Dalekim Wschodzie

Wyjaśnił, że jego jednostka koncentrowała się ostatnio głównie na celach oddalonych do 100 km od linii kontaktu. Dodał, że rosyjskie instalacje radarowe i systemy obrony powietrznej, takie jak Buk, Tor i Pancyr, były celami o największej wartości. Inne główne cele to duże pojazdy i logistyka. – Zwykle dron przelatuje około 150 kilometrów od miejsca startu, po czym rozpoczyna wyszukiwanie celów w wyznaczonym obszarze – opisał.

160

Tylu uderzeń na dystansie 120-150 km dokonały w kwietniu siły ukraińskie

źródło: ukraiński resort obrony

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Browdi uważa, że sterowanie ręczne, a nie oparte na współrzędnych, pozwala na większą precyzję. Ujawnia, że na zniszczenie każdego potwierdzonego celu przeznaczano zazwyczaj nie więcej niż trzy drony. Dodał, że jego siły zniszczyły w tym roku co najmniej 129 systemów obrony powietrznej na terenach okupowanych przez Rosję. 

Czytaj więcej

Zdjęcie ataku na okręt rosyjskiej straży przybrzeżnej na Morzu Kaspijskim, udostępnione przez dowódc
Konflikty zbrojne
Ukraińskie drony zniszczyły rosyjski okręt na Morzu Kaspijskim, tysiąc kilometrów od linii frontu

Ukraina przeprowadziła m.in. szereg ataków na obiekty naftowe w rosyjskim mieście portowym Tuapse nad Morzem Czarnym. Browdi poinformował w piątek, że jego siły zaatakowały też rafinerię w Riazaniu, jedną z największych w Rosji. Ataki strony ukraińskiej wymusiły również zawieszenie działalności w NORSI (w Niżnym Nowogrodzie), czwartej co do wielkości rafinerii ropy naftowej w Rosji, oraz w Permie, około 1,5 tys. km od granicy rosyjsko-ukraińskiej.

Czytaj więcej

Budynek mieszkalny uszkodzony w ataku ukraińskiego drona w Krasnogorsku w obwodzie moskiewskim
Konflikty zbrojne
Potężny atak ukraińskich dronów na Rosję. Część z nich uderzyła w Moskwę

Kłopoty logistyczne i komunikacyjne Rosjan

Ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w kwietniu siły ukraińskie przeprowadziły ponad 160 uderzeń na dystansie 120-150 km.

Jak powiedział Illia Mashyna, dowódca 431. Samodzielnego Batalionu Bezzałogowych Systemów Powietrznych, tego typu ataki utrudniają rosyjskie operacje na polu bitwy, zwiększając dystans między wojskami frontowymi a siłami je wspierającymi. – Im dalej się posuwamy, tym bardziej komplikuje się rosyjska logistyka – powiedział, podkreślając, jak ważne jest staranne planowanie i konsekwentna koordynacja, aby osiągnąć efekt.

Czytaj więcej

Su-34 – rosyjski wielozadaniowy bombowiec taktyczny
Konflikty zbrojne
Atak 1700 km od granicy. Ukraińskie drony uderzyły w rosyjskie samoloty na Uralu

Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) opisuje, że postępy Rosji na polu bitwy spowolniły od października, częściowo z powodu uderzeń średniego zasięgu, ale również z powodu lokalnych fortyfikacji i ukształtowania terenu, szczególnie w regionie Donbasu. Siły rosyjskie borykają się również z problemami komunikacyjnymi, odkąd Elon Musk zaczął ograniczać korzystanie przez nie z satelitarnej usługi internetowej Starlink – zauważa ISW. 

Im dalej się posuwamy, tym bardziej komplikuje się rosyjska logistyka

Ilia Mashyna, dowódca 431. Samodzielnego Batalionu Bezzałogowych Systemów Powietrznych

Justin Bronk, starszy analityk Royal United Services Institute w Londynie (RUSI) zauważa, że szybki rozwój broni średniego zasięgu w Kijowie stanowi uzupełnienie luki, którą wykorzystywała Rosja, wywierając presję na słabiej wyposażone i dysponujące mniejszym potencjałem militarnym siły Ukrainy. Dodał też, że Ukraina stara się wzmocnić własną produkcję obronną i w mniejszym stopniu polegać na dostawach zagranicznych.

Czytaj więcej

Kolejny koncern zbrojeniowy z Unii będzie produkował na Ukrainie
Biznes
Kolejny koncern zbrojeniowy z Unii będzie produkował na Ukrainie

Jak zauważył „Kusto”, poprawiła się także komunikacja między producentami i użytkownikami, a to oznacza, że informacje zwrotne są wprowadzane do systemów dronów w ciągu kilku dni. Inżynier techniczny z tej samej jednostki opisuje, że niektórzy producenci dostarczają obecnie platformy, które są niemal w pełni gotowe do walki i nie wymagają żadnych dodatkowych przygotowań. Dzięki temu siły ukraińskie mogły zwiększyć liczbę ataków pośrednich. „Wcześniej były raczej jednorazowym rozwiązaniem” – napisał wojskowy inżynier w korespondencji z dziennikarzami agencji Reuters – „teraz jest to systematyczny element operacji”.

Ukraińskie ataki dronów na Moskwę

Ukraińskie ataki dronów na Moskwę

Foto: Infografika PAP