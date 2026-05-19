Atakując rosyjską obronę powietrzną i logistykę dziesiątki kilometrów za linią frontu, Ukraina zakłóca postępy Rosji na polu bitwy i otwiera drogę do dalekosiężnych ataków na rosyjskie instalacje naftowe i wojskowe – informują rozmówcy agencji, dwaj ukraińscy dowódcy, dwaj specjaliści od dronów i trzej analitycy wojskowi.

Reklama Reklama

„Ataki pośrednie”, które mają utorować dalszą drogę

Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że w ostatnich miesiącach więcej środków przeznaczono na „uderzenia pośrednie”, zazwyczaj przeprowadzane w odległości od 30 do 180 km za linią frontu. Ukraina przeprowadza na „głębokości operacyjnej” ataki na rosyjskie radary, środki obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu, infrastrukturę komunikacyjną oraz logistykę. – Dzięki temu drony szturmowe dalekiego zasięgu mogą teraz łatwiej prześlizgnąć się przez obronę i zaatakować rosyjskie obiekty naftowe znajdujące się daleko za linią frontu, powiedział agencji Robert „Magyar” Browdi, dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych. – Rola uderzeń na średnim dystansie jest obecnie decydująca – powiedział, opisując uderzenia na dystansie do 2 tys. km.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Jak daleko w głąb Rosji mogą sięgnąć Ukraińcy? Biały Dom sugeruje, że prezydent Donald Trump może wydać zgodę na uderzenia amerykańskimi rakietami w głąb Rosji. Wojna przeniosła się obecnie w po...

Analitycy ds. obronności twierdzą, że same tego typu ataki nie są w stanie odwrócić losów wojny przeciwko Rosji, mają jednak na nią istotny wpływ i mogą zmienić dynamikę wojny. W ciągu ostatnich kilku miesięcy ukraińskie ataki dronów dalekiego zasięgu spowodowały największe zniszczenia rosyjskiej infrastruktury naftowej od czasu inwazji Moskwy w 2022 r.. Reuters podaje, że w ubiegłym miesiącu Rosja ograniczyła wydobycie ropy naftowej z powodu ataków dronów na porty i rafinerie, a dostawy ropy naftowej jedynym pozostałym rosyjskim rurociągiem do Europy zostały wstrzymane.

Mieszkańcy Krasnogorska w pobliżu Moskwy przyglądają suię zniszczeniom budynku mieszkalnego po ataku ukraińskich dronów Foto: Reuters/Stringer

Ataki podniosły też morale na Ukrainie po zimie, w czasie której Rosjanie atakowali ukraińską sieć energetyczną. Tempo postępów wojsk rosyjskich na polu bitwy jest obecnie najniższe od 2023 r..

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w maju, że liczba ukraińskich „ataków pośrednich” wzrosła dwukrotnie w porównaniu z marcem i czterokrotnie w porównaniu z lutym.

Buk, Tor i Pancyr celami o największej wartości

„Kusto”, dowódca polowy 7. batalionu 414. Samodzielnej Brygady Systemów Bezzałogowych powiedział, że zdolności Ukrainy w zakresie uderzeń pośrednich znacznie wzrosły od jesieni. – Rozwinęliśmy skalę, zwiększyliśmy liczbę załóg i rozszerzyliśmy liczbę używanych systemów – oświadczył w korespondencji z Reuterem.

Czytaj więcej Polityka Rosja sprawdza gotowość bojową obrony przeciwlotniczej na Dalekim Wschodzie Na Kurylach i Sachalinie rozpoczęło się sprawdzanie gotowości bojowej wojsk obrony przeciwlotniczej - informuje służba prasowa Wschodniego Okręgu W...

Wyjaśnił, że jego jednostka koncentrowała się ostatnio głównie na celach oddalonych do 100 km od linii kontaktu. Dodał, że rosyjskie instalacje radarowe i systemy obrony powietrznej, takie jak Buk, Tor i Pancyr, były celami o największej wartości. Inne główne cele to duże pojazdy i logistyka. – Zwykle dron przelatuje około 150 kilometrów od miejsca startu, po czym rozpoczyna wyszukiwanie celów w wyznaczonym obszarze – opisał.

160 Tylu uderzeń na dystansie 120-150 km dokonały w kwietniu siły ukraińskie źródło: ukraiński resort obrony

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Browdi uważa, że sterowanie ręczne, a nie oparte na współrzędnych, pozwala na większą precyzję. Ujawnia, że na zniszczenie każdego potwierdzonego celu przeznaczano zazwyczaj nie więcej niż trzy drony. Dodał, że jego siły zniszczyły w tym roku co najmniej 129 systemów obrony powietrznej na terenach okupowanych przez Rosję.

Ukraina przeprowadziła m.in. szereg ataków na obiekty naftowe w rosyjskim mieście portowym Tuapse nad Morzem Czarnym. Browdi poinformował w piątek, że jego siły zaatakowały też rafinerię w Riazaniu, jedną z największych w Rosji. Ataki strony ukraińskiej wymusiły również zawieszenie działalności w NORSI (w Niżnym Nowogrodzie), czwartej co do wielkości rafinerii ropy naftowej w Rosji, oraz w Permie, około 1,5 tys. km od granicy rosyjsko-ukraińskiej.

Kłopoty logistyczne i komunikacyjne Rosjan

Ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w kwietniu siły ukraińskie przeprowadziły ponad 160 uderzeń na dystansie 120-150 km.

Jak powiedział Illia Mashyna, dowódca 431. Samodzielnego Batalionu Bezzałogowych Systemów Powietrznych, tego typu ataki utrudniają rosyjskie operacje na polu bitwy, zwiększając dystans między wojskami frontowymi a siłami je wspierającymi. – Im dalej się posuwamy, tym bardziej komplikuje się rosyjska logistyka – powiedział, podkreślając, jak ważne jest staranne planowanie i konsekwentna koordynacja, aby osiągnąć efekt.

Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) opisuje, że postępy Rosji na polu bitwy spowolniły od października, częściowo z powodu uderzeń średniego zasięgu, ale również z powodu lokalnych fortyfikacji i ukształtowania terenu, szczególnie w regionie Donbasu. Siły rosyjskie borykają się również z problemami komunikacyjnymi, odkąd Elon Musk zaczął ograniczać korzystanie przez nie z satelitarnej usługi internetowej Starlink – zauważa ISW.

Im dalej się posuwamy, tym bardziej komplikuje się rosyjska logistyka Ilia Mashyna, dowódca 431. Samodzielnego Batalionu Bezzałogowych Systemów Powietrznych

Justin Bronk, starszy analityk Royal United Services Institute w Londynie (RUSI) zauważa, że szybki rozwój broni średniego zasięgu w Kijowie stanowi uzupełnienie luki, którą wykorzystywała Rosja, wywierając presję na słabiej wyposażone i dysponujące mniejszym potencjałem militarnym siły Ukrainy. Dodał też, że Ukraina stara się wzmocnić własną produkcję obronną i w mniejszym stopniu polegać na dostawach zagranicznych.

Jak zauważył „Kusto”, poprawiła się także komunikacja między producentami i użytkownikami, a to oznacza, że informacje zwrotne są wprowadzane do systemów dronów w ciągu kilku dni. Inżynier techniczny z tej samej jednostki opisuje, że niektórzy producenci dostarczają obecnie platformy, które są niemal w pełni gotowe do walki i nie wymagają żadnych dodatkowych przygotowań. Dzięki temu siły ukraińskie mogły zwiększyć liczbę ataków pośrednich. „Wcześniej były raczej jednorazowym rozwiązaniem” – napisał wojskowy inżynier w korespondencji z dziennikarzami agencji Reuters – „teraz jest to systematyczny element operacji”.