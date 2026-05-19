Brytyjski dziennik napisał, że według „kilku osób zaznajomionych z amerykańską oceną ubiegłotygodniowego szczytu Chiny–USA w Pekinie”, chiński przywódca wygłosił swoje uwagi podczas rozmów dotyczących szeregu tematów, podczas których poruszono też sprawę Ukrainy.

Jak czytamy, w rozmowie z Xi Jinpingiem Donald Trump zasugerował, że przywódcy Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji powinni wspólnie działać przeciwko Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, ponieważ interesy Waszyngtonu, Pekinu i Moskwy są w tym względzie zbieżne.

Komentarz na temat Putina. W rozmowie z Trumpem Xi posunął się dalej niż z Bidenem

Z ustaleń „Financial Times” wynika, że w swym komentarzu na temat Putina i decyzji o inwazji na Ukrainę Xi posunął się dalej niż wcześniej. Powołując się na osobę znającą przebieg spotkań prezydenta Chin z byłym już prezydentem USA Joe Bidenem, gazeta podała, że choć obaj przywódcy prowadzili „szczere i bezpośrednie” rozmowy na temat Rosji i Ukrainy, to Xi nie oceniał ani Putina, ani rozpoczętej przez Kreml wojny.

Doniesienia „Financial Times” pojawiły się tuż przed wizytą Władimira Putina w Chinach. Rosyjski przywódca ma we wtorek przylecieć do Państwa Środka. W ramach dwudniowej wizyty zaplanowano rozmowy na temat dostaw energii, w tym proponowanego gazociągu Siła Syberii 2. Putinowi mają towarzyszyć wicepremierzy i ministrowie, szefowa banku centralnego oraz prezesi największych firm, w tym Gazpromu i Novateku. Przed wizytą rosyjski przywódca chwalił stosunki Moskwy i Pekinu, wskazując na „bezprecedensowy” poziom zaufania.

Władimir Putin znów jedzie do Chin

Dla Władimira Putina podróż do Chin będzie pierwszą w tym roku wizytą zagraniczną. Odbędzie się ona 25 lat po tym, jak Putin i ówczesny przywódca Chińskiej Republiki Ludowej Jiang Zemin podpisali chińsko-rosyjski traktat o przyjaźni. Xi spotka się z Putinem kilka dni po tym, jak w Pekinie gościł Donald Trump.

Ostatni raz przywódca Rosji był w Pekinie we wrześniu 2025 r. Putin odwiedził też Chiny w 2022 r., na trzy tygodnie przed rozpoczęciem wojny z Ukrainą. Podczas tamtej wizyty Putin i Xi ogłosili partnerstwo „bez ograniczeń”.

MTK i nakazy aresztowania Putina i Netanjahu

W marcu 2023 r. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania rosyjskiego przywódcy. Putin jest podejrzany o bezprawną deportację i przesiedlanie dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. W tej samej sprawie MTK oskarża rosyjską komisarz ds. praw dzieci Marię Lwową-Biełową, która utrzymywała, że jej urząd kierował się względami humanitarnymi, próbując chronić dzieci na terenach objętych działaniami wojennymi.

Rosja, która nie uznaje jurysdykcji MTK, uważa, że nakaz aresztowania Putina wydany przez Trybunał nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jednak udając się w podróż do kraju uznającego jurysdykcję MTK rosyjski przywódca ryzykuje, iż zostanie aresztowany.

Sankcje finansowe i wizowe na sędziów MTK nałożyła administracja Trumpa. Doszło do tego po tym, jak Trybunał wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Beniamina Netanjahu oraz ministra obrony tego kraju Joawa Galanta w związku ze zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości, jakich armia Izraela, zdaniem śledczych, dopuściła się w Strefie Gazy. W kwietniu 2025 r. Izba Apelacyjna MTK uchyliła decyzję niższej instancji. Amerykańska administracja zarzuca MTK upolitycznienie oraz nadużywanie władzy i uprawnień sądowych.