Jeszcze kilka miesięcy temu przedstawiciele administracji Donalda Trumpa mieli być przekonani, że do poważnych zmian ustrojowych i demokratyzacji na komunistycznej Kubie może dojść w wyniku działań dyplomatycznych połączonych z presją gospodarczą.

Kuba nie uległa presji USA, rośnie frustracja w Waszyngtonie

Rozmówca „Politico”, przedstawiciel administracji znający kulisy rozmów na temat Kuby przyznał, że w ostatnim czasie w Waszyngtonie zaczęła narastać frustracja, ponieważ presja wywierana na Kubę, w tym odcięcie dostaw ropy na wyspę w ramach ogłoszonego przez Donalda Trumpa stanu nadzwyczajnego w relacjach z Hawaną, nie skłoniło komunistycznych władz Kuby do uległości i zgody na znaczące reformy gospodarcze i polityczne. Dlatego też obecnie USA zaczynają coraz poważniej traktować scenariusz militarny jako sposób na doprowadzenie do zmian na wyspie, która znajduje się ok. 150 km od Florydy.

- Nastroje się zdecydowanie zmieniły – cytuje swojego rozmówcę „Politico”. - Pierwotne spojrzenie na Kubę było takie, że tamtejsze przywództwo jest słabe i że kombinacja sankcji, blokady dostaw ropy oraz wyraźnych zwycięstw militarnych USA w Wenezueli i Iranie przestraszy Kubańczyków i skłoni ich do porozumienia (z USA). Teraz sytuacja w Iranie przybrała nieoczekiwany obrót a Kubańczycy okazali się twardsi niż pierwotnie sądzono. Więc akcja militarna jest dziś na stole w sposób, w jaki dotychczas nie była – stwierdził przedstawiciel administracji USA.

Reuters, powołując się na swoje źródła, podał w ubiegłym tygodniu, że Departament Sprawiedliwości USA zamierza formalnie oskarżyć byłego prezydenta Kuby Raula Castro w związku z zestrzeleniem przez Kubę w 1996 roku dwóch cywilnych samolotów organizacji Brothers to the Rescue. Kuba twierdziła wówczas, że naruszyły one przestrzeń powietrzną kraju i w efekcie samoloty typu Cessna zostały strącone przez kubańskie myśliwce MiG-29 (zginęły cztery osoby). USA utrzymywały, że samoloty znajdowały się nad wodami międzynarodowymi. Pojawiły się spekulacje, że oskarżenie Castro mogłoby stanowić przygotowanie do interwencji militarnej na wyspie, podobnej do tej, którą USA przeprowadziły na początku 2026 roku w Wenezueli, z której uprowadzili przywódcę tego kraju, Nicolása Maduro, oskarżonego o udział w przemycie narkotyków do Stanów Zjednoczonych.

Dowództwo Południowe USA przygotowuje plany działań militarnych przeciw Kubie

Ale „Politico” podkreśla, że plany dotyczące potencjalnej interwencji wojskowej na Kubie nie sprowadzają się do operacji specjalnej, której celem byłoby uprowadzenie Raula Castro lub innych przedstawicieli władz w Hawanie. Wśród rozważanych działań jest pojedyncze uderzenie powietrzne na wybrane cele, które miałoby przestraszyć reżim w Hawanie i skłonić do ustępstw, ale też inwazja lądowa, która miałaby doprowadzić do obalenia reżimu.

Amerykańskie Dowództwo Południowe (SOUTHCOM) miało w ostatnich tygodniach zając się planowaniem różnych scenariuszy działań przeciw Kubie – podaje „Politico” powołując się na swoje źródło.

Biały Dom w odpowiedzi na pytania „Politico” odesłał dziennikarza do słów Trumpa, który przekonywał, że Kuba wkrótce „upadnie” a USA będą gotowe pomóc kubańskiemu społeczeństwu. - Jest zadaniem Pentagonu czynić przygotowania, aby udostępnić głównodowodzącemu maksymalną liczbę opcji. To nie znaczy, że prezydent podjął decyzję - zaznacza rozmówca „Politico” z kręgu administracji.

