Według doniesień agencji Tasnim, powołującej się na źródło związane z zespołem negocjacyjnym, Teheran przedstawił swój najnowszy plan stronie pakistańskiej.

Szczegóły propozycji nie zostały ujawnione, jednak przekaz ma koncentrować się na dwóch głównych celach: zakończeniu konfliktu oraz stworzeniu podstaw do odbudowy relacji między stronami.

Jak zauważają eksperci, przekazanie propozycji przez Pakistan może świadczyć o rosnącej roli Islamabadu jako pośrednika w regionalnych działaniach dyplomatycznych. Pakistan utrzymuje relacje zarówno z Iranem, jak i z innymi państwami regionu, co może zwiększać jego znaczenie w procesach mediacyjnych.

Na możliwe zintensyfikowanie działań dyplomatycznych wskazuje również przedłużenie wizyty pakistańskiego ministra spraw wewnętrznych w Teheranie. Polityk pozostaje w irańskiej stolicy trzeci dzień, co może sugerować prowadzenie rozmów wykraczających poza wcześniej planowany harmonogram.

