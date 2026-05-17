Jak przekazał izraelski urzędnik, na którego powołuje się Sky News, tematem rozmowy Donalda Trumpa i Beniamina Netanjahu były Iran oraz sytuacja związana z trwającym konfliktem w regionie.

Czytaj więcej

Dwa scenariusze dla Iranu. Pomysłem Trumpa może być ogłoszenie zwycięstwa
Konflikty zbrojne
Dwa scenariusze dla Iranu. Pomysłem Trumpa może być ogłoszenie zwycięstwa

Trump rozmawiał z Netanjahu o Iranie. Teraz grozi Teheranowi

Rozmowa odbyła się zaledwie kilka dni po powrocie Trumpa z Chin, gdzie prezydent USA spotkał się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Według doniesień liderzy także mieli omawiać wojnę USA i Izraela z Iranem.

Po rozmowie z Netanjahu Trump zamieścił w mediach społecznościowych kolejne ostrzeżenie skierowane do władz Iranu. W serwisie Truth Social napisał: „zegar tyka, a oni lepiej niech zaczną działać szybko, bo inaczej nic z nich nie zostanie”.

Prezydent USA podkreślił również, że „czas ma kluczowe znaczenie”. Wcześniej amerykański przywódca opublikował także zdjęcie opatrzone komentarzem: „To była cisza przed burzą”.

Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że we wtorek w White House Situation Room – pokoju dowodzenia, najważniejszym pomieszczeniu w Białym Domu – Donald Trump ma zorganizować spotkanie ze swoim zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego. Według portalu Axios, omówione zostaną podczas niego opcje działań militarnych.

Czytaj więcej

Skutki irańskiego ataku rakietowego na główną bazę 5. Floty Marynarki Wojennej USA w Manamie, Bahraj
Konflikty zbrojne
Straty, jakie Iran zadał USA, szacowane są na miliardy dolarów

Netanjahu zwołał swoich najbliższych współpracowników. W tle przygotowania USA i Izraela do wznowienia ataków na Iran

Na niedzielę premier Beniamin Netanjahu miał – według informacji „Times of Israel” – zwołać najważniejszych doradców i ministrów na naradę bezpieczeństwa w swoim biurze w Jerozolimie. Jak podaje portal, spotkanie ma dotyczyć doniesień mówiących o tym, że USA i Izrael przygotowują się do kolejnych uderzeń w Iran. 

W naradach bezpieczeństwa w biurze premiera – często określanych mianem „małego gabinetu bezpieczeństwa” – zwykle biorą udział minister spraw zagranicznych Gidon Sa’ar, minister obrony Izrael Kac, minister finansów Becalel Smotricz, minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir oraz przewodniczący partii Szas Arje Deri.

Według medialnych doniesień Stany Zjednoczone i Izrael prowadzą obecnie najbardziej intensywne przygotowania do możliwego wznowienia ataków na Iran od czasu zawarcia rozejmu w ubiegłym miesiącu.