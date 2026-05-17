Nowe monety NBP są skierowane m.in. do kolekcjonerów i inwestorów. Obie mają limitowany nakład 1000 sztuk, wysoką próbę kruszcu i projekt nawiązujący do bezpieczeństwa finansowego państwa.

Nowe monety NBP z serii „Niezależny bank centralny”

Do obiegu trafiły dwie monety – złota i srebrna. Złota moneta o nominale 500 zł została wykonana z kruszcu próby Au 999,9. Waży 31,10 g i ma wymiary 35,0 x 10,0 x 4,8 mm. Na rewersie umieszczono znak graficzny NBP oraz pionowy napis „Niezależny bank centralny / Rezerwy złota NBP / Au 999,9”. Awers przedstawia stylizowany fragment drzwi skarbcowych, wizerunek orła, znak mennicy, napis RZECZPOSPOLITA / POLSKA, rok emisji 2026 oraz nominał 500 zł.

Srebrna moneta o nominale 100 zł powstała z czystego srebra próby Ag 999. Jest znacznie cięższa, bo waży 311 g, ma cylindryczny kształt i wymiary 34,00 x 32,80 mm. Na jej rewersie widnieje napis „100 złotych” otoczony okręgami oraz napis: NIEZALEŻNY BANK CENTRALNY – REZERWY ZŁOTA NB. Awers zdobi wizerunek orła i napis „Rzeczpospolita Polska 2026”. Na brzegu monety pokazano z kolei siedzibę NBP przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie oraz wejście do głównej sali operacyjnej dawnego Banku Polskiego SA przy ulicy Bielańskiej.

Ile kosztują nowe monety NBP?

Złota moneta została wyceniona przez NBP na 22 000 zł, natomiast srebrna kosztuje 9500 zł. Monety mają nie tylko wartość numizmatyczną, ale również symbolicznie pokazują znaczenie złota w systemie rezerw państwa. Złotą monetę będzie można zakupić we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner, z kolei srebrną we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP.

Polska posiada obecnie 580 ton złota, co plasuje ją na 12. miejscu wśród banków centralnych świata. Kruszec przechowywany jest w kilku lokalizacjach, w tym w skarbcach Banku Anglii, Systemu Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku oraz Narodowego Banku Polskiego. Jednocześnie NBP planuje dalsze zwiększenie rezerw złota do poziomu 700 ton.