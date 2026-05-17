Krajowy Zjazd Lekarzy, w trakcie którego mają odbyć się wybory, zaplanowany został na 21-23 maja.

Kandydaci na prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

Łukasz Jankowski, jeden z kandydatów, to od 2022 r. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – przypomina Rynek Zdrowia. Zastąpił on na tym stanowisku Andrzeja Matyję, otrzymując w trakcie XV Krajowego Zjazdu Lekarzy 252 głosy (Andrzej Matyja otrzymał 192 głosy). Łukasz Jankowski, zanim został prezesem NRL, był prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, a wcześniej wiceprzewodniczącym Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy OZZL. Jankowski ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz podyplomowe studia menedżerskie „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” na Uniwersytecie Warszawskim. Jest specjalistą nefrologii.

Z kolei drugi z kandydatów na prezesa NRL – Tadeusz Urban – to obecny prezes Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Urban ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). Jest specjalistą II stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii. Obecnie jest kierownikiem Oddziału Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu.

Wśród kandydatów na prezesa NRL, jak donosi Rynek Zdrowia, był też wymieniany Michał Bulsa, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Sam zainteresowany zaprzeczył jednak doniesieniom o swoim starcie w wyborach.

„Nie jest wykluczone, że pojawią się kolejni kandydaci. Nierzadko w wyborach do władz samorządowych kandydatury zgłaszane są na ostatniej prostej” – zauważa Rynek Zdrowia.

