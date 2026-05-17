Eksperci ostrzegają, że sytuacja jest wyjątkowo niepokojąca – za epidemię odpowiadać ma bowiem szczep wirusa, przeciwko któremu nie istnieją zatwierdzone szczepionki ani terapie – wskazuje agencja Reutera.

WHO ogłasza międzynarodowy alarm po wybuchu Eboli w krajach afrykańskich

Mimo że Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, iż uznaje epidemię Eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie za zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym, to jednocześnie zaznaczyła, że sytuacja nie spełnia obecnie kryteriów uznania jej za pandemię. WHO zauważyła też, że szczególnie narażone na dalsze rozprzestrzenianie się choroby są państwa graniczące z Demokratyczną Republiką Konga (DRK).

W wydanym w niedzielę komunikacie przekazano, że do soboty w prowincji Ituri na wschodzie DRK zgłoszono 80 zgonów powiązanych z podejrzeniem zakażenia, osiem laboratoryjnie potwierdzonych zakażeń oraz 246 przypadków podejrzewanych o infekcję.

Ogniska choroby odnotowano już w co najmniej trzech strefach, obejmujących Bunię, Rwamparę i Mongbwalu. Według komunikatu rebeliantów z ugrupowania M23 – działającego we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga – jeden przypadek zakażenia potwierdzono również w mieście Goma.

WHO poinformowała także o przypadkach wykrytych w Ugandzie. W stolicy kraju, Kampali, potwierdzono laboratoryjnie dwa – jak określono – pozornie niezwiązane ze sobą zakażenia, w tym jeden przypadek śmiertelny. Chodzi o osoby podróżujące z DRK.

Organizacja podała również, że wcześniej zgłoszony laboratoryjnie potwierdzony przypadek w Kinszasie – stolicy Demokratycznej Republiki Konga – po przeprowadzeniu dodatkowych badań okazał się wynikiem fałszywie dodatnim.

WHO: Ebola rozprzestrzenia się między państwami

Światowa Organizacja Zdrowia podkreśliła, że epidemia stwarza zagrożenie także dla innych państw, a przypadki przeniesienia wirusa poza granice Demokratycznej Republiki Konga zostały już potwierdzone.

W związku z sytuacją państwom graniczącym z Demokratyczną Republiką Konga zalecono uruchomienie krajowych mechanizmów reagowania kryzysowego oraz prowadzenie kontroli sanitarnych na granicach i głównych trasach komunikacyjnych.

Organizacja podkreśliła również, że osoby zakażone Bundibugyo – jednym ze znanych gatunków wirusa z rodzaju Ebolavirus – lub mające kontakt z chorymi nie powinny podróżować za granicę, chyba że odbywa się to w ramach ewakuacji medycznej.

WHO rekomenduje natychmiastową izolację potwierdzonych przypadków oraz codzienne monitorowanie osób, które miały kontakt z zakażonymi. Zalecono także ograniczenie podróży krajowych oraz zakaz podróży międzynarodowych do czasu upływu 21 dni od możliwej ekspozycji na wirusa.

Jednocześnie WHO zaapelowała, by państwa nie zamykały granic i nie ograniczały handlu z obawy przed epidemią. Jak zaznaczono, mogłoby to prowadzić do niekontrolowanych przekroczeń granicznych ludzi i towarów.

Eksperci alarmują ws. Eboli: Obecny szczep nie ma zatwierdzonych szczepionek

Zdaniem WHO obecna epidemia jest „wyjątkowa”. Powodem jest fakt, iż odpowiada za nią wirus Bundibugyo, na który nie istnieją zatwierdzone terapie ani szczepionki. Organizacja przypomniała, że niemal wszystkie wcześniejsze epidemie Eboli w Demokratycznej Republice Konga były wywoływane przez szczep Zaire.

Według ekspertów obecne ognisko może być w rzeczywistości znacznie większe niż wskazują oficjalne dane. Organizacja zwróciła uwagę na wysoki odsetek pozytywnych wyników wśród pierwszych próbek oraz rosnącą liczbę zgłaszanych podejrzanych zakażeń.

Jean Kaseya, dyrektor Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC) – afrykańskiej agencji zdrowia publicznego działającej w ramach Unii Afrykańskiej – przekazał w oświadczeniu, że zwrócił się o przygotowanie wytycznych i rekomendacji dotyczących ewentualnego ogłoszenia epidemii zagrożeniem dla bezpieczeństwa zdrowotnego całego kontynentu.

Czym jest Ebola – objawy i zalecenia

Ebola (gorączka krwotoczna Ebola) jest poważną – często śmiertelną – chorobą dotykającą ludzi i inne zwierzęta naczelne. Wirus występuje w kilku wariantach. Szczepionki są dostępne tylko przeciwko szczepowi Zaire, który został zidentyfikowany w 1976 r. i charakteryzuje się wyższą śmiertelnością, wynoszącą 60-90 proc.. Dotychczas częściej odnotowywano ogniska choroby wywołane właśnie tym wariantem.

Rezerwuarem wirusa są gatunki dzikich zwierząt żyjących w Afryce (np. nietoperze owocożerne, jeżozwierze i zwierzęta naczelne inne niż człowiek). WHO zaznacza, że rezerwuarem są m.in. gęste tropikalne lasy Demokratycznej Republiki Konga.

Zalecania polskich władz dla osób podróżujących do krajów objętych epidemią gorączki Ebola: - unikaj kontaktu z osobami wykazującymi objawy (takie jak gorączka, wymioty, biegunka lub krwawienie) lub kontaktu z materiałami i powierzchniami zanieczyszczonymi płynami ustrojowymi osób zakażonych



- unikaj przygodnych kontaktów płciowych (wirus może szerzyć się także drogą kontaktów płciowych), a w przypadku podjęcia takiego ryzyka stosuj zabezpieczenia



- unikaj kontaktu ze zwłokami osób zakażonych i procesem pochówku



- przestrzegaj zasad higieny rąk (np. myj ręce z użyciem mydła lub roztworów alkoholowych)



- unikaj odwiedzania placówek służby zdrowia na obszarach dotkniętych epidemią, w przypadku gdy twoja wizyta nie dotyczy pilnych kwestii



- unikaj siedlisk, w których mogą przebywać nietoperze, takich jak jaskinie/ kopalnie/schrony, a także wszelkich form bliskiego kontaktu z dzikimi zwierzętami, zarówno żywymi, jak i martwymi



- unikaj dotykania (obróbki) i spożywania jakiegokolwiek rodzaju surowego mięsa pochodzącego z dzikich zwierząt



- dokładne myj i obieraj warzywa oraz owoce przed ich spożyciem



- zachowaj ostrożność, stosuj się do ściśle do poleceń miejscowych służb



- w razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską



- w razie wystąpienia niepokojących objawów po powrocie z podróży zgłoś się do lekarza i poinformuj o przebytej podróży



- osoby podróżujące w tereny ogniska Ebola, u których występują objawy gorączki krwotocznej, powinny być niezwłocznie izolowane do czasu wykluczenia zakażenia.

Jak wskazują polskie władze, wirusem można się zakazić poprzez bezpośredni kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi osoby chorej oraz kontakt z powierzchniami i przedmiotami zanieczyszczonymi materiałem biologicznym pochodzącym od osoby chorej (np. ubrania, pościel). Przeniesienie wirusa następuje także przez kontakt z chorym/padłym zwierzęciem (zwykle w czasie bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem lub jego płynami ustrojowymi, podczas obróbki tusz upolowanych zwierząt czy spożycia surowego lub niedogotowanego mięsa dzikich zwierząt w Afryce).

Okres wylegania choroby wynosi od 2 do 21 dni, średnio 7-11. Osoba zarażona wirusem Ebola jest zakaźna w momencie pojawienia się objawów – czytamy na stronie internetowej jednej z polskich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Początek choroby jest zazwyczaj nagły, z niespecyficznymi objawami grypopodobnymi. To m.in. wysoka gorączka, silny ból głowy, ból gardła, dreszcze i złe samopoczucie. Po kilku dniach pojawiają się wymioty, biegunka, wysypka. W ciężkich przypadkach może rozwinąć się niewydolność wielonarządowa i krwawienia z różnych narządów.

Demokratyczna Republika Konga zmaga się obecnie z 17. epidemią Eboli. Pierwsze wykrycie wirusa miało miejsce w 1976 r..